2026年02月25日 17時04分 試食

レモンの甘酸っぱさの中に桜が香る「三ツ矢さくらレモネード」試飲レビュー



2026年2月17日、アサヒ飲料から「三ツ矢さくらレモネード」が登場しました。桜を基調としたパッケージに目を引かれたのでどんな味なのか確かめてみました。



『三ツ矢さくらレモネード』 2月17日から期間限定発売

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0204.html



これが「三ツ矢さくらレモネード」。レモンと桜がデザインされています。





原材料はレモン果汁や香料など。





カロリーは100ml当たり34kcal、1本500ml当たりだと170kcalです。





中身はキレイな桜色。





強い炭酸とレモンの酸っぱさが口内を刺激し、その後にふわっと桜が香る味わい。ただ甘酸っぱいだけでなく匂いも楽しめる飲料です。





「三ツ矢さくらレモネード」の価格は税込216円。Amazon.co.jpでは24本入りが税込3058円で販売されています。



Amazon.co.jp: 三ツ矢 さくらレモネード 500ml×24本[サイダー][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒

