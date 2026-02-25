レモンの甘酸っぱさの中に桜が香る「三ツ矢さくらレモネード」試飲レビュー
2026年2月17日、アサヒ飲料から「三ツ矢さくらレモネード」が登場しました。桜を基調としたパッケージに目を引かれたのでどんな味なのか確かめてみました。
これが「三ツ矢さくらレモネード」。レモンと桜がデザインされています。
原材料はレモン果汁や香料など。
カロリーは100ml当たり34kcal、1本500ml当たりだと170kcalです。
中身はキレイな桜色。
強い炭酸とレモンの酸っぱさが口内を刺激し、その後にふわっと桜が香る味わい。ただ甘酸っぱいだけでなく匂いも楽しめる飲料です。
「三ツ矢さくらレモネード」の価格は税込216円。Amazon.co.jpでは24本入りが税込3058円で販売されています。
Amazon.co.jp: 三ツ矢 さくらレモネード 500ml×24本[サイダー][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒
