2026年06月18日 17時05分 試食

「三ツ矢サイダー」史上最高レベルにすっぱい「三ツ矢すっぱいシークヮーサー」を飲んですっきりしてみた



「三ツ矢」ブランド史上最高レベルにすっぱい味わいが特長の「三ツ矢すっぱいシークヮーサー」が2026年6月9日に夏だけの期間限定で登場しました。暑さがキツくなってきた季節にスッキリと刺激のあるドリンクを飲みたかったため、実際に購入して飲んでみました。



『三ツ矢すっぱいシークヮーサー』6月9日期間限定発売

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0527.html



三ツ矢すっぱいシークヮーサーのパッケージはこんな感じ。「最高レベルにすっぱい」と記されています。





カロリーは100ml当たり37kcalで、1本500ml飲み干すと185kcal。クエン酸を1350mg含んだドリンクで、シークヮーサー果汁は入っていません。





三ツ矢すっぱいシークヮーサーをコップに注いでみました。すっぱそうな柑橘系の香りがほのかに香ります。





三ツ矢すっぱいシークヮーサーを飲んでみると、三ツ矢サイダーのしゅわしゅわはじける炭酸に加えてかんきつ系のきゅっと締まるようなすっぱさが味わえます。「三ツ矢ブランド史上最高レベル」というだけあってすっぱいドリンクではありますが、すっぱすぎて飲めないということはなく、むしろシークヮーサー風の刺激が後味に残る感じが次の一口をかきたててぐびぐび飲んでしまいました。





三ツ矢すっぱいシークヮーサーは2026年6月9日から全国で販売しており、販売予定は8月まで。希望小売価格は税込216円です。Amazon.co.jpでも24本セットの取扱いがあり、価格は税込2865円となっていました。



Amazon.co.jp: 三ツ矢 すっぱいシークヮーサー 500ml×24本 【熱中症対策】[サイダー][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒

