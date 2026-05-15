2026年05月15日 17時00分 試食

カルピスソーダに甘酸っぱいアセロラが加わり初夏にぴったりな爽やかさの「カルピスソーダ 南国アセロラ」を飲んでみた



アサヒ飲料からアセロラ風味の季節限定カルピスソーダ「カルピスソーダ 南国アセロラ」が、2026年5月5日(火)より期間限定で登場しています。アセロラの甘ずっぱさと爽やかな炭酸の刺激が特長とのことで、どんな味に仕上がっているのか実際に飲んで確かめてみました。



『カルピスソーダ 南国アセロラ』5月5日期間限定発売アセロラ風味の季節限定「カルピスソーダ」

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0428.html



「カルピスソーダ 南国アセロラ」のパッケージはこんな感じ。





果汁は1％です。





原材料は果糖ぶどう糖液糖・アセロラ果汁・脱脂粉乳・乳酸菌飲料。





1本当たりのカロリーは100ml当たり27kcal。1本500mlに換算すると135kcalです。





さっそくグラスに注いでみると、炭酸がしゅわしゅわとはじけます。液体はカルピスの白色とアセロラの鮮やかな赤色が混ざったような薄いピンク色。





飲んでみたところ、カルピスソーダのミルクっぽい風味にキリッとしたアセロラの甘酸っぱさが加わり、ドリンクとしての爽やかさが一段階底上げされたような印象。適度な炭酸も飲んだ時の爽快感をアップするのに一役買っていて、だんだん暑くなってきた初夏にぴったりのカルピスソーダに仕上がっていました。





「カルピスソーダ 南国アセロラ」の希望小売価格は税込216円で、2026年5月5日(火)から全国の小売店などで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも購入可能で、24本セットが2798円(1本当たり約117円)となっていました。



Amazon.co.jp: カルピス カルピスソーダ 南国アセロラ 500ml×24本 [アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒

