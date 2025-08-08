パイナップルやマンゴーの甘みと酸味でさっぱり爽やかな味わいが楽しめる「三ツ矢南国トロピカルMIX」を飲んでみた
炭酸飲料の定番である三ツ矢サイダーシリーズに、トロピカルフルーツ果汁を使った「三ツ矢南国トロピカルMIX」が2025年8月5日(火)からの期間限定で登場しています。パイナップル、マンゴー、パッションフルーツ、リンゴ果汁の甘酸っぱい味わいを楽しめるとのことで、どんな炭酸飲料になっているのか飲んで確かめてみました。
『三ツ矢南国トロピカルMIX』8月5日発売
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2025/pick_0723.html
「三ツ矢南国トロピカルMIX」のパッケージにはパイナップルやマンゴーなどの写真が使われ、トロピカルな雰囲気が伝わってきます。
果汁は10％未満。
原材料は果糖ぶどう糖液糖・果汁(パインアップル、マンゴー、りんご、パッションフルーツ)・炭酸・香料などです。
カロリーは100ml当たり43kcal。1本500mlに換算すると215kcalです。
さっそくグラスに注いでみます。
液体は黄色。
実際に飲んでみると、パイナップルやマンゴーといったトロピカルフルーツの華やかな甘みと酸味が口の中に広がります。濃厚なフルーツの甘みを感じるというよりは、酸味のきいた爽やかな味わいに仕上がっており、暑い夏の日にさっぱりと喉を潤しながら南国感を楽しめる炭酸飲料になっていました。
「三ツ矢南国トロピカルMIX」は2025年8月5日(火)からの期間限定で、全国の小売店や通販などで購入可能。希望小売価格は税込194円となっており、記事作成時点ではAmazon.co.jpで24本セットが税込3075円(1本あたり約128円)で購入できました。
Amazon | アサヒ飲料 三ツ矢 南国トロピカルMIX 500mlペットボトル×24本入 | アサヒ飲料 | 炭酸飲料 通販
in 試食, Posted by log1h_ik
You can read the machine translated English article I tried 'Mitsuya Tropical Mix,' which ha….