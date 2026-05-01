プラムの爽快な甘酸っぱさが楽しめる1974年発売商品の現代風アレンジ版「三ツ矢フルーツソーダプラム」を飲んでみた
1974年に発売された「三ツ矢」ブランド初の果汁入り炭酸飲料である「三ツ矢フルーツソーダプラム」が、現代風にアレンジされて復刻しました。プラムの奥深い果実味と爽やかで甘酸っぱい味わいが特長とのことで、どんな味になっているのか飲んで確かめてみました。
『三ツ矢フルーツソーダプラム』4月28日から期間限定発売
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0414_2.html
「三ツ矢フルーツソーダプラム」のパッケージはこんな感じ。
レトロ感のある「三ツ矢」の矢羽根や「プラム」の文字の下に、かわいらしい赤いプラムのイラストが描かれています。果汁は1％です。
原材料は果糖ぶどう糖液糖・砂糖・ぶどう糖・すもも果汁・炭酸・酸味料・香料・ビタミンC。
カロリーは100ml当たり49kcal。1本(500ml)当たりに換算すると245kcalです。
さっそくグラスに注いでみました。
液体は透き通った黄金色。
飲んでみると、プラムの爽やかでフルーティーな酸味がしっかりと感じられ、そこに負けじと甘みが加わって全体的にさっぱりした飲み味に仕上がっています。ジュースの中で見てもかなり酸味が強めな印象で、酸っぱいものや甘酸っぱいものが好きな人にとってはたまらない炭酸飲料となっていました。
「三ツ矢フルーツソーダプラム」は2026年4月28日(火)から全国の小売店や通販サイトで購入可能で、6月までの販売が予定されています。希望小売価格は税込216円で、記事作成時点では通販サイトのAmazon.co.jpで24本セットが税込3058円(1本当たり約127円)で注文可能でした。
Amazon.co.jp: 三ツ矢 フルーツソーダプラム PET500ml×24本 [サイダー][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒
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in 試食, Posted by log1h_ik
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