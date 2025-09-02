はちみつの優しい甘さとレモンの爽やかな果実味を楽しめる「三ツ矢ハチレモ」試飲レビュー
アサヒ飲料株式会社から、レモンの果実感と優しいはちみつの甘さを楽しめる「三ツ矢ハチレモ」が、2025年9月2日(火)から期間限定で登場しています。1990年に登場した「三ツ矢ハチレモ」を現代風にアレンジし、秋冬シーズンにぴったりな令和版「ハチレモ」になったとのことで、どんな味になっているのか気になったので実際に飲んでみました。
秋冬シーズンにぴったりな令和版『三ツ矢ハチレモ』
https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2025/pick_0820.html
「三ツ矢ハチレモ」のパッケージはこんな感じ。
果汁は1％です。
カロリーは100ml当たり52kcal。1本500mlに換算すると260kcalです。原材料は砂糖類・レモン果汁・はちみつ・レモンピールエキスとなっています。
さっそくグラスに注いでみました。
液体はうっすら黄色がかった透明です。
実際に飲んでみると、シュワッとした炭酸の舌触りと共に、はちみつの優しい甘さとレモンの爽快な酸味が口の中に広がります。レモンピールエキスが入っているためかほのかな苦味も感じられ、甘さ一辺倒ではない果実らしさを存分に楽しめる炭酸飲料に仕上がっていました。
「三ツ矢ハチレモ」は2025年9月2日(火)から全国の小売店などで購入可能で、希望小売価格は税込194円。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも注文可能で、24本セットが税込3310円(1本あたり約138円)となっていました。
Amazon.co.jp: 三ツ矢 ハチレモ 500ml×24本[サイダー][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒
