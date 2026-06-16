2026年06月16日 17時18分 試食

ほどよい刺激の炭酸にカルピスの甘さとレモンの酸味が混ざり合う「カルピスソーダ 涼みレモン」試飲レビュー



カルピスソーダにレモンエキスを配合した「カルピスソーダ 涼みレモン」が2026年6月16日(火)に登場しました。コンビニエンスストアで見かけたので飲んでみました。



『カルピスソーダ 涼みレモン』6月16日期間限定発売 レモンの風味と冷涼感が特長の夏季限定商品

https://www.asahiinryo.co.jp/company/newsrelease/2026/pick_0604.html



これが「カルピスソーダ 涼みレモン」。





原材料はレモン果汁や脱脂粉乳、レモンエキスなど。





カロリーは100ml当たり34kcalです。1本450mlなので、1本当たりだと153kcal。





コップに注いでみました。見た目は普通のカルピスソーダです。





飲んでみると、パチパチと刺激のある炭酸にカルピスの甘さとレモンの酸味が重なる味わい。飲んでいるときは甘さと酸味が同じ強さで訪れ、飲み終わると後味に甘さが残ります。リリースによると「冷涼感を付与する成分を使用し“ひんやり感”が広がるすっきりとした味わいが特長」とのことで、確かに冷涼感を覚えます。





「カルピスソーダ 涼みレモン」の希望小売価格は税込216円。Amazon.co.jpでは24本入りが税込2798円(1本当たり約117円)で販売されています。



Amazon.co.jp: カルピスソーダ涼みレモン 450ml×24本 [乳性炭酸][アサヒ飲料] : 食品・飲料・お酒

