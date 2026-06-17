2026年06月17日 22時00分 ソフトウェア

Windows 11の「Microsoftアカウント」を使わせる圧が強くてユーザーから不満の声



Windows 11はセットアップ時にインターネット接続とMicrosoftアカウントへのログインを求められます。Microsoft製アプリケーションやサービスを連携して利用している人にとっては、Microsoftアカウントは便利な存在かもしれませんが、単にWindowsにログインするだけでローカルではないMicrosoftアカウントへのログインを求められるのは心外だと、ユーザーの不満が渦巻いています。



Windows 11 users say Microsoft account requirements are creeping into everything and they are tired of it | Windows Central

https://www.windowscentral.com/microsoft/windows-11/windows-11-users-are-tired-of-microsoft-account-requirements-and-workarounds





Microsoftはユーザーを無視しているわけではなく、いろいろなフィードバックを取り入れてWindows 11の改善に努めています。しかし、その中で完全に無視される形になっている意見が「Windowsセットアップ時のMicrosoftアカウントへのログインは選択制にして欲しい」という声です。



Windowsのセットアップ時にMicrosoftアカウントを利用できるようになったのはWindows 8でのこと。しかし、従来通りのローカルアカウント運用でこれといった支障はなく、むしろMicrosoftアカウントを使うと不都合なことがあるため、敬遠されがちでした。



Windows8をMicrosoftアカウントを使ってセットアップするとWeb開発者は後で泣くはめになる #Windows - Qiita

https://qiita.com/Hiraku/items/ac8c0b952d77e8f76835



その後も、Microsoftはセットアップ時にMicrosoftアカウントを作成・ログインさせようとする動きを進め、2025年10月にとうとうセットアップ画面でローカルアカウント作成を防ぐアップデートが登場。Microsoftアカウントの作成とネット接続を必須化しました。



MicrosoftがなんとWindows11インストール時にローカルアカウントを作成するコマンドを削除、今後はMicrosoftアカウントとネット接続必須に - GIGAZINE





ソーシャル掲示板サイト・RedditではこうしたMicrosoftの方針に対する不満が積もりに積もっています。



Please finally bring back the local account on the OOBE already in Windows 11 : r/Windows11

https://www.reddit.com/r/Windows11/comments/1tscipv/please_finally_bring_back_the_local_account_on/



スレッドを立てた2025Fishy氏は「OOBE(初期設定画面)からローカルアカウントを削除した一方で、実際にはローカルアカウントがまだ存在している事実がどうしても受け入れられません。これはMicrosoftが我々からコントロール権を奪ったことを如実に示すものです。Microsoftのエコシステムに我々を無理やり押し込めているのです」と、不満を示しています。





もちろん、まだMicrosoftアカウントの必須化は完全なものではなく、制限を回避する方法は存在していますが、そういったアドバイスに対して2025Fishy氏は「私はWindows 10しか使っていないから、そういうアドバイスはいりません。ただ、Microsoftに提案したいだけなんです」と述べています。



Drakkaar氏は「Microsoftはデザイン選択や機能実装で、ときどき不適切な判断をしてきました」と述べ、2025Fishy氏の意見に100％の同意を表明。技術者がMicrosoftアカウントへのログインを回避できるとしても、一般の人々は単にPCを使うだけで無用の混乱を強いられるべきではないと述べました。なお、Drakkaar氏が抱いている最大の不満は「『コントロールパネル』と『設定』が依然として並行して利用されていて、一カ所に統合されていない点」だとのこと。



Affectionate_Creme48氏も「セットアップをローカルアカウントで進めるためだけに、サードパーティー製の回避策やcmdコマンドを使わなければいけないなんて、ありえない」とコメントしています。



なお、こうした不満はMicrosoftも十分に認識していることはわかっていて、バイスプレジデントのスコット・ハンセルマン氏は2026年3月、タスクバーの位置変更を可能にすることなどを含めたWindows 11のアップデート計画の発表に際して、「PCを使うためだけにMicrosoftアカウントへのログインが必須という要件の撤廃については、何も言及はないのですか？」と指摘を受け、「私も嫌いです。いま対応中です」と返答しています。



Ya I hate that. Working on it — Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) March 20, 2026