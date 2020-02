2020年02月12日 17時00分 ソフトウェア

「まだFirefoxなんか使ってるの?」とMicrosoftが煽りはじめたと話題



Microsoftのブラウザ「Internet Explorer」はかつて圧倒的なシェアを誇っていましたが、2016年にはChromeだけでなくFirefoxにまでシェア争いで敗北を喫してしまいました。巻き返しを狙うMicrosoftは、2020年1月からChromium版「Microsoft Edge」をリリースしていますが、さらにWindows 10でFirefoxユーザーを 煽 ( あお ) りはじめたと話題になっています。



オンライン掲示板Redditのユーザーであるu/S_IVさんが、「いままで見た中で最もしつこいWindows 10のオススメ表示と言わざるを得ません」と投稿したのが、以下の画像。スタートメニューの最上段に「まだFirefoxを使っているんですか?Microsoft Edgeはこちらです」と表示されています。この表示をクリックすると、Microsoft Edgeをダウンロードするサイトにつながるとのことです。





Firefoxユーザーを煽る表示が出るのは、Windows 10で既定のブラウザをFirefoxに設定していることが条件だそうですが、煽り文句を表示しないように設定することも可能です。設定するにはまず、スタートメニューを開いてから赤枠で囲ったアイコンをクリックして……





「個人用設定」をクリック。





「スタート」をクリックしてから「ときどきスタートメニューにおすすめのアプリを表示する」をオフにすれば、今後は表示されなくなります。





なりふり構わぬEdge推しを見せるMicrosoftですが、実際に使ってみたRedditユーザーからは「新しいEdgeはとても使い勝手がいいですよ。まさにMicrosoft製Chromeという感じ。Firefoxに戻ろうとも思いましたが、私はChromeで仕事をしているし、後戻りするにはもうChromeに慣れすぎていました」と好意的な評価が出ていました。





また、別のRedditユーザーは「これを言うのはしゃくに障るのですが、実は最近Edgeを試してみたところ、驚くほどレスポンスが良くて圧倒されました。ユーザーインターフェースは美しく、スクロールのなめらかさには中毒性があります。一番良かったのは、全てのChromeの拡張機能が問題なく動作したこと。要するに、新生EdgeはChromeそのものでした」とコメントしています。





そんなChromium版「Microsoft Edge」を実際にインストールする方法は、以下の記事を読むと一発で分かります。



Microsoftは以前にも、FirefoxやChromeのユーザーに対して「Edgeがあるよ」と迫っており、MicrosoftがEdgeの普及にいかに苦労をしてきたかが分かります。



