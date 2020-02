「Chromeの検索エンジンを強制的にBingに固定する」というOffice 365の新仕様をMicrosoftが撤回

この一件を報じたArs Technicaによると、現時点では企業のIT管理者が「拡張機能をインストールする」と設定した場合でも、 Active Directory 下のデバイスにのみMicrosoft Search in Bing quick accessがインストールされるとのこと。 また、ChromeにMicrosoft Search in Bing quick accessをインストールした場合でも、以下の画像のようにBingをデフォルトの検索エンジンにする設定をオン・オフにできるトグル式ボタンが表示されるようになっています。

Microsoftによると、Microsoft Search in Bing quick accessをOffice 365 ProPlusに追加するという発表以降、ユーザーから「Office 365 ProPlusによって、Bingを通して Microsoft Search が提供する価値を手軽に広められるようになることに大変興奮している」という声が多数寄せられたとのこと。 しかし同時に、Microsoftに「そんな機能を追加するのはやめてくれ」という声も寄せられたそうで、MicrosoftはOffice 365 ProPlusのインストール時に問題の拡張機能を追加するかどうかを選択式にし、さらにデフォルト設定を「Microsoft Search in Bing quick access拡張機能をインストールしない」とすることに決定しました。

Office 365 ProPlus のインストーラーに「Chromeの検索エンジンを強制的にBingに固定する」という拡張機能をMicrosoftが追加しようとしていた件について、同社はこの拡張機能に対して多くの批判が寄せられたことを認め、「導入予定を撤回する」と発表しました。 Update to Microsoft Search in Bing through Office 365 ProPlus - Microsoft Tech Community - 1161030 https://techcommunity.microsoft.com/t5/office-365-blog/update-to-microsoft-search-in-bing-through-office-365-proplus/ba-p/1161030

2020年02月12日 16時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1k_iy

