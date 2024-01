2024年01月31日 11時25分 ソフトウェア

EdgeがChromeで開いたタブを盗み取る謎現象が発生しているとの報告



Microsoft Edgeを起動すると、データをインポートしたり同期したりしていないにもかかわらず、直前までGoogle Chromeで閲覧していたウェブサイトがEdgeで開かれるという挙動が報告されました。



Microsoft stole my Chrome tabs, and it wants yours, too - The Verge

https://www.theverge.com/24054329/microsoft-edge-automatic-chrome-import-data-feature



Microsoft Edge is apparently usurping Chrome on people’s PCs | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/microsoft-edge-is-apparently-seamlessly-usurping-chrome-on-peoples-pcs/



Edge appears to import Chrome tabs without user permission • The Register

https://www.theregister.com/2024/01/30/microsoft_edge_tabs/



IT系ニュースサイト・The Vergeの編集主任のトム・ウォーレン氏は、2024年1月23日に配信されたWindows 11向け更新プログラム「KB5034204」を適用して端末を再起動した直後、Edgeがアップデート前に作業していたChromeのタブを自動的に開いていることに気がつきました。



ウォーレン氏はEdgeにデータをインポートしたことがありませんでしたが、これ以降Chromeでウェブサイトを閲覧すると、そのタブがEdgeに複製されるようになったとのこと。





原因を探そうとウォーレン氏がEdgeの設定画面を開くと、定期的にChromeのデータをインポートする機能がEdgeに新しく追加されていることがわかりました。



以下が、問題の設定画面です。Chromeからブックマークしているサイトやパスワードなどを引き継ぐ1回限りのインポートの下に「各ブラウザ起動時に閲覧データをインポート」という項目が追加されており、「Microsoft Edgeでブラウジングするたびに、常に最近の閲覧データにアクセスできます」と説明されています。





この「継続インポート」機能が今回の不具合に関係しているように思われますが、ウォーレン氏が確認した際にはこの設定項目は無効になっており、オンにするように求められたこともなかったそうです。



掲示板型ソーシャルニュースサイトのRedditや、Microsoftのサポートフォーラムでは、同様の問題に関する書き込みや問い合わせが相次いでいるとのこと。





また、ウォーレン氏がSNSでこの問題に関する情報を募ったところ、ユーザーデータやプライバシーについて研究しているザック・エドワーズ氏から、アップデート後に表示される全画面プロンプトで継続インポート機能が言及されているとの情報が提供されました。



以下がその画面で、Edgeが他のブラウザのデータを定期的に取り込むことや、そのデータにはお気に入りや閲覧履歴などが含まれていること、データのインポートはローカル上で完結していることなどが説明されています。





ウォーレン氏もこの全画面プロンプトを見ましたが、表示されてから1秒もしないうちに消えたとのこと。そのため、「全画面プロンプトがクラッシュしたことにより誤って継続インポート機能が有効化されてしまったのがこの問題の原因ではないか」とウォーレン氏は推測しています。ウォーレン氏は、Microsoftにこの件について問い合わせましたが、Microsoftは回答しませんでした。



また、この問題をよく知る匿名の情報提供は、イギリスのIT系ニュースサイト・The Registerに対し「ユーザーが他のデバイスでのEdgeの初回実行エクスペリエンスで継続インポートを選択した場合、その状態がデバイス間で正常に同期されない可能性があります。これは意図された機能ではありません」と述べて、不具合であることを明らかにしました。Microsoftは、次のEdgeの安定版リリースでの問題解決を目指して対応を進めているいるとのことです。