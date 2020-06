2020年06月24日 10時24分 ソフトウェア

Microsoft Edgeがユーザーに無許可で他ブラウザの情報をインポートしている疑い



ブラウザエンジンをMicrosoft独自のEdgeHTMLからオープンソースプロジェクト・Chromiumベースに変更した新たな「Microsoft Edge」の配布がWindows Updateを通じて始まりました。しかし、インストールを行ったユーザーの中から、許可していないにもかかわらず、EdgeがFirefoxなど他のブラウザのデータをインポートしたという報告が上がってきています。



Are we going to get treated to spam popups advertising Edge and having it duplicate our data from Firefox without asking every time Microsoft decides to update it from now on? : Windows10

https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/hct0mj/are_we_going_to_get_treated_to_spam_popups/





Microsoft Edge Accused of Sneakily Importing Firefox Data on Windows 10

https://news.softpedia.com/news/microsoft-edge-accused-of-sneakily-importing-firefox-data-on-windows-10-530338.shtml



新たな「Microsoft Edge」は、互換性向上・開発者の負担減を目的としてブラウザエンジンにChromiumを採用したもので、2020年1月に正式公開され、2020年6月からはWindows Updateによる導入もスタートしています。



Chromium版「Microsoft Edge」が正式公開、実際に使ってみるとこんな感じ - GIGAZINE





このEdgeの不審な動作を報告したのは、redditユーザーのXIII-Death氏。Edgeを使うつもりはなかったので、インストール工程をタスクマネージャー経由で脱出。しかし、その後にEdgeにサインインした旨の通知があったため、サインアウトだけしておこうとEdgeを起動したところ、Firefoxのデータがインポートされているのを発見したそうです。



同様に、rexington_氏はFirefoxとChromeのデータを、finalerock44氏はChromeベースのブラウザ・Braveのデータをコピーされたと報告しています。





GIGAZINE編集部でも「Firefoxは使っていてChromeは使っていない」という環境のマシンで、Windows 10再起動後に新たなEdgeが起動して他のブラウザからのデータインポートについて尋ねるダイアログが開いたものの、すでにウィザード形式のダイアログの背後に見えるEdgeではデータのインポートが済んでおり、「インポートしない」を選ぶとインポート済みだったお気に入りが削除されるという挙動がありました。再び起動したEdgeは空っぽの状態で、Firefoxからインポートしたデータは残っていませんでしたが、このインストール作業を強制終了した場合、Edgeが他のブラウザから一時的にインポートしたデータが残るというのはあり得る気がします。



なお、新たなEdgeには従来のEdgeからのお気に入りは引き継がれず、全消滅しました。引き継ぐかどうかについては、ダイアログは出ませんでした。



ユーザーの許可を得る前の段階でデータのインポートを行っているとしか思えない動作の理由は不明です。



Microsoftでは、このMicrosoft Edgeの自動配布を無効化するツールキットを配布しています。また、もしインストールされてしまっても、該当する更新プログラムを削除すればEdgeは除去できるとのことです。



Microsoft Edge の自動配布を無効にするための Blocker Toolkit | Microsoft Docs

https://docs.microsoft.com/ja-jp/deployedge/microsoft-edge-blocker-toolkit