2024年01月31日 11時18分 ハードウェア

Raspberry Piの開発企業が株式上場の準備を進めていることが判明



シングルボードコンピューター「Raspberry Pi」の開発企業がロンドン証券取引所の株式上場に向けて準備を進めていることが明らかになりました。



Raspberry Pi serves up another slice of IPO plans • The Register

https://www.theregister.com/2024/01/30/raspberry_pi_ipo/



Raspberry Pi Picks Peel Hunt, Jefferies for IPO, Choosing London Over New York - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-29/raspberry-pi-picks-banks-for-ipo-choosing-london-over-new-york?leadSource=reddit_wall



Raspberry Pi is planning a London IPO, but its CEO expects “no change” in focus | Ars Technica

https://arstechnica.com/gadgets/2024/01/raspberry-pi-is-preparing-for-an-ipo-in-london-for-likely-more-than-500m/



Raspberry Piは1枚の基板にSoCや各種ポートなどを詰め込んだ小型のシングルボードコンピューターです。Raspberry PiにはWi-FiやBluetoothなどの無線通信に対応したモデルも存在し、IoTハードウェアの自作に活用することも可能。また、Raspberry Pi向けに開発されたRaspberry Pi OSには使いやすいGUIが搭載されており、学習用コンピューターとしても人気を集めています。以下の記事では2023年に発売されたRaspberry Pi 5にRaspberry Pi OSをインストールして小型デスクトップPCとして使うまでの手順を確認できます。



「Raspberry Pi 5」にOSをインストールして超小型デスクトップPCとして使えるようにする手順を初心者にも分かりやすくまとめてみた - GIGAZINE





Raspberry Piは慈善団体のRaspberry Pi財団によって開発されました。Raspberry Pi財団は当初は「Raspberry Piの開発および販売」と「子どもたちへの教育促進」の2つを担う団体として活動していましたが、2013年には開発および販売活動を担う子会社「Raspberry Pi (Trading) Ltd」を設立しました。今回上場計画が報じられたのはRaspberry Pi (Trading) Ltdです。



報道によると、Raspberry Piは投資銀行のPeel Huntとジェフリーズと協力してロンドン証券取引所の上場を目指して準備を進めているとのこと。インターネット上では「経営に一般投資家が関わることで、Raspberry Piの活動が大口顧客を焦点に当てたものに変わってしまうのではないか」という懸念も浮上しているのですが、Raspberry Pi財団の創設者であるエベン・アプトン氏は「私たちは私たちが欲しい製品を作り、私たちのような人々に販売します。ハードウェア愛好家が重要でなくなることは想像できません」「株式上場によって価格の上昇や機能の低下を懸念されているとしたら、私たちができる唯一の答えは『私たちを監視してください。監視し続けてください』ということです」と述べ、株式上場が成功したとしても事業方針を変更しない姿勢を強調しています。





なお、Raspberry Piは2021年にも株式上場計画を進めていることが報じられていましたが、実際の上場にはつながりませんでした。アプトン氏は「(過去の上場計画は)市場が不安定になり事業が予測不能になったため中止しました。事業は前回上場を計画した際よりもはるかに良い状況にあります」と述べて今回の上場計画への自信をアピールしています。



