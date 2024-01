「ポケモンスリープ」が世界7カ国の平均睡眠時間を発表、日本は5時間52分で最下位に沈む

・関連記事

夜勤をしている労働者の半数以上が睡眠障害を抱えているという研究結果、交代勤務の悪影響は低学歴の若者で顕著 - GIGAZINE



理想的な睡眠をしていると寿命が延びる可能性がある - GIGAZINE



健康的な睡眠のために最適な食事とは?避けるべき食習慣は? - GIGAZINE



「日中の太陽光不足は夜間の電灯よりも悪い」とノーベル賞受賞の時間生物学者が解説 - GIGAZINE



「チーズを食べると悪夢を見る」「人間は5時間睡眠で十分」など睡眠に関する8つの神話とは? - GIGAZINE

2024年01月31日 11時41分00秒 in サイエンス, ゲーム, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.