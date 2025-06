突如起きる「Chromeが勝手に閉じる」問題の原因はWindowsのペアレンタルコントロールアプリ「Microsoft Family Safety」だったことが明らかに

MicrosoftはWindowsやXbox向けに独自のペアレンタルコントロールアプリの「 Microsoft Family Safety 」をリリースしています。このMicrosoft Family Safetyが、WindowsでChromeの起動をブロックしていることが明らかになりました。 Microsoft is blocking Google Chrome through its family safety feature | The Verge https://www.theverge.com/news/690179/microsoft-block-google-chrome-family-safety-feature

・関連記事

Microsoft・Apple・任天堂といった大企業の提供するペアレンタルコントロール機能は「抜け穴だらけで不完全」との指摘 - GIGAZINE



パソコン購入時の不要ソフトをマイクロソフトが有料で除去して起動を高速化する「Microsoft Signature」 - GIGAZINE



MicrosoftのEdgeを使用してChromeをダウンロードすると中止するように促す警告が何回も表示される - GIGAZINE



EdgeがChromeで開いたタブを盗み取る謎現象が発生しているとの報告 - GIGAZINE



2025年06月22日 10時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article It is revealed that the cause of the sud….