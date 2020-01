MicrosoftはOffice 365のインストーラー経由でChromeのデフォルト検索をBingに強制的に変更しようとしている

Microsoftの Office 製品をまとめて利用できるようになる Office 365 の専用インストーラーが、ユーザーの使用しているウェブブラウザがChromeの場合、検索エンジンをMicrosoftの Bing に強制的に切り替えるようになる、と海外メディアが報じています。 Microsoft Search in Bing and Office 365 ProPlus | Microsoft Docs https://docs.microsoft.com/en-us/deployoffice/microsoft-search-bing

2020年01月23日 12時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

