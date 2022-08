2022年08月08日 11時25分 ソフトウェア

DuckDuckGoのブラウザがついにMicrosoftのトラッカーをブロック



DuckDuckGoが2022年8月5日に、Microsoftとの契約に付随する制限によりこれまでDuckDuckGoのブラウザでブロックされていなかったMicrosoftの追跡スクリプトをブロックすると発表しました。



プライバシー重視の検索エンジンで知られるDuckDuckGoは、iOSおよびAndroid用のモバイル向けブラウザや主要な各種ブラウザ向けの拡張機能をリリースしているほか、2022年4月にはMac向けのデスクトップ向けブラウザのベータ版も公開しています。しかし、2022年5月にDuckDuckGoのブラウザはMicrosoftのトラッカーをブロックしていないことが発覚し、ユーザーから反発を受けました。



DuckDuckGoの創設者であるガブリエル・ワインバーグ氏は8月5日に公式ブログを更新し、「来週中にウェブサイトへの読み込みをブロックするサードパーティのトラッキングスクリプトを拡張し、ブラウザアプリ(iOS・Android)およびブラウザ拡張機能(Chrome・Firefox・Safari・Edge・Opera)にMicrosoftのスクリプトを追加する予定です」と述べて、DuckDuckGoのブラウザと拡張機能でMicrosoftのサードパーティトラッカーをブロックすることを発表しました。また、9月までにはベータ版のブラウザでもブロックされる予定です。



ワインバーグ氏によると、これまでは検索結果のソースとしてBingを使用する上でのポリシー要件により、Microsoftの追跡スクリプトをDuckDuckGoのサードパーティトラッカー保護に適用することが制限されていたとのこと。



このことがオンライン掲示板のRedditで取り沙汰された際に、ワインバーグ氏は自らRedditに書き込みを投稿して、制限の解除に向けてMicrosoftと協議していると説明していました。そして、今回の発表によりこの制限が解除されることが明らかになりました。



しかし、IT系ニュースサイトのBleepingComputerによると、DuckDuckGoは検索エンジンに表示される広告としてMicrosoftの広告サービスであるMicrosoft Advertisingを使用しているため、依然としてブラウザの使用中にMicrosoftのトラッカーが限定的に許可されるとのこと。



これは、DuckDuckGo検索をして表示される広告をクリックすると、bat.bing.comからのトラッキングスクリプトの実行が許可されることで発生します。これを回避したい場合は、DuckDuckGoの設定で広告を無効にすることができます。



また、DuckDuckGoは将来的にbat.bing.comのトラッカーをSafariやFirefoxが開発中の、プライバシーに配慮したトラッキングスクリプトに置き換える予定としています。