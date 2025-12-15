2025年12月15日 12時15分 ソフトウェア

LG製テレビにMicrosoft Copilotが勝手に追加されて削除不可能に



LGのテレビに、所有者の意図に反してMicrosoft Copilotが追加されたことが分かりました。



Microsoft Copilot AI Comes to LG TVs, and Can't Be Deleted | TechPowerUp

https://www.techpowerup.com/344075/microsoft-copilot-ai-comes-to-lg-tvs-and-cant-be-deleted



Redditユーザーのdefjam16氏が報告したところによると、所有するLG製のテレビにMicrosoftのCopilotアプリが勝手にインストールされ、削除する選択肢はなかったとのこと。





この報告に「ただのテレビが使いたいのに余計なAI機能は要らない」という不満が相次ぎました。



加えて、ユーザーが視聴したコンテンツを他社に提供するという「Live Plus」オプションがデフォルトで有効になっているという点も、物議を醸しました。



テクノロジー系メディアのTechPowerUpは「日常製品にAIが統合される潮流は、テレビにおいても避けがたいものになりつつあります。MicrosoftはAIアプリ市場でのシェア拡大を目指し、テレビ向けCopilotの普及を推進しているようです。AIの主要プラットフォームとなることが狙いでしょう」「他のテレビOSも専用AIアプリの『危険』に晒されており、特にテレビにAI処理をさせたくないユーザーにとっては厄介な問題です」と指摘しました。

