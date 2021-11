2021年11月22日 10時00分 ソフトウェア

Microsoft純正ブラウザの「Microsoft Edge」に「今すぐ購入、後で支払い」機能が実装される、不要な機能との指摘も



Google Chromeと同じレンダリングエンジンのChromiumを採用しているMicrosoftのウェブブラウザである「Microsoft Edge」に、「今すぐ購入、後で支払い」機能が実装されました。



Introducing Buy now, pay later in Microsoft Edge - Microsoft Tech Community

https://techcommunity.microsoft.com/t5/articles/introducing-buy-now-pay-later-in-microsoft-edge/m-p/2967030



2021年11月15日、Microsoftのテクノロジーフォーラム上でMicrosoft Edgeの新機能として「Buy Now Pay Later(BNPL:今すぐ購入、後で支払い)」が発表されました。Microsoft EdgeのBNPLを利用すると、買い物客は購入を均等な分割払いで支払うことが可能になり、多くの場合は無利子での分割払いが可能になります。





通常、BNPL機能はTargetやウォルマートといった一部のECサイトでのみ利用可能ですが、Microsoftはサードパーティーの支払いサービスであるZipと提携することで、「Microsoft Edgeを使えばあらゆるサイトでBNPLを使用可能になる」というオプションを提供します。



Microsoft EdgeのBNPLオプションは、ウェブサイトの支払いページでクレジットカード番号を入力すると以下のように表示されます。





また、一部のウェブサイトでは支払いページに入るとすぐにBNPLオプションが表示されます。





通常、ZipのBNPLオプションを利用する場合、支払い時に毎回Zipのアカウントにサインインする必要がありますが、Microsoft EdgeのBNPLオプションではMicrosoftアカウントからZipアカウントに接続するため、Zipアカウントへのサインインはバイパス可能となります。





なお、Microsoft EdgeのBNPLオプションは、記事作成時点ではMicrosoft Edgeの開発者版であるCanaryおよびDevチャンネルでのみ利用可能となっていますが、バージョン96以降はすべてのユーザーがデフォルトで利用可能となります。



これに対して、海外テクノロジーメディアのXDA Portal & Forumsは「Microsoft Edgeの新しいBNPL機能はブロートウェアです」と報じています。



Microsoft Edge has new bloatware that absolutely no one needs

https://www.xda-developers.com/microsoft-edge-buy-now-pay-later/