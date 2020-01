Appleが低価格な「iPhone SE 2」の生産を2月から開始か

Appleが2020年2月中に、新たな低価格帯iPhoneである「 iPhone SE 2 」(仮称)の生産を開始する予定だとBloombergが報じました。Appleの内部事情に詳しい人物が語ったところによると、Appleは3月中にiPhone SE 2について公式に発表する予定だとのことです。 Low-Cost iPhone (AAPL) to Begin Production in February - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-01-21/new-low-cost-iphone-said-to-enter-mass-production-in-february 一部のユーザーは小型のiPhoneである iPhone SE の後継機となるiPhone SE 2の登場を熱望しており、2019年には有名アナリストのミンチー・クオ氏が「AppleはiPhone SE 2を2020年の第1四半期に発表する」という予測を発表しています。 ついに「iPhone SE 2」が2020年に登場すると有名アナリストが主張 - GIGAZINE

2020年01月23日 11時41分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1h_ik

