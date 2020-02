アダルトチャットで活躍するVTuberが海外で爆誕、人間のポルノ配信者が嫉妬に怒り狂うほどの人気ぶり

CGで作られた二次元キャラクターのアバターであるMelodyさんは、インターネットを介して性的な映像をリアルタイムで配信するバーチャルカムガールであり、バーチャルYouTuber(VTuber)です。「Projekt Melody」の名前で活躍するMelodyさんは活動を開始してわずか3日で1万人以上のフォロワーを集め、同業である現実のカムガールが激怒するほどの人気を得ています。



MelodyさんはYouTubeとアダルトチャットサイトのChaturbateを中心に活躍するバーチャルな女性です。Chaturbateのプロフィールによると、Meoldyさんは2000年7月7日生まれで、「Virtual Little Tokyo」に在住。アメリカ英語のほか、基本的なフレーズであれば日本語も話せるそうです。





Melodyさんは2019年7月7日にTwitterの利用を始め、2020年2月8日にChaturbateでの活動をスタート。Chaturbateでは最初の配信から3日でMeolodyさんのフォロワーが1万3000人も増えました。もちろんMelodyさんは人間の女性ではありませんが、収録しているスタジオに本物の人間であるアクターがおり、腕や足をなまめかしく動かし、1万人以上の視聴者とマイクを使って対話をします。





MelodyさんはYouTubeに「Is Hentai Art?(ヘンタイとはアートなのか?)」というムービーを公開し、日本のアニメや漫画、ゲームのポルノ文化について解説。その中で、「奇妙で幻想的なものへの需要が高いのだと思います。(現実とは異なり)アートには柔軟性があり、性的なものを探求することが可能です」と語るMelodyさんの存在はまさに「日本のアニメやゲームの文化の中で急速に発展したVTuberの文化と、日本のヘンタイ文化が組み合わさった結果」といえます。



MelodyのアバターをモデリングしたDigitrevXさんはMelodyさんのコンセプトは「日本のバーチャルYouTuberであるキズナアイやミライアカリ、ヨメミ&萌美などに影響を受けている」と、IT系メディアのMotherboardによる取材に答えています。また、Melodyのデザインは「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の草薙素子や、ゲーム「超次元ゲイム ネプテューヌ」シリーズをオマージュしているとのこと。





実際、YouTubeにアップされたムービーのイントロには、「攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX」の笑い男に似たロゴが登場します。





また、ヘンタイアートについて語るMelodyさんの自室は草薙素子の自宅に似たデザインとなっており、攻殻機動隊のポスターも貼られています。





「VTuberは非常に多くのファンを抱えていますが、Melodyの場合はカムガールであることがファンを増やすための強力な武器となります。Melodyはちょっと変わっていて、他のVTuberが絶対にやらないようなことをして私の予想を超えて楽しませてくれます」とDigitrevXさんは語りました。



ただし、現実のカムガールからは「なぜデビューしたてのMelodyさんが短時間で1万人以上の視聴者とフォロワーを集めることができたのか」「何千人ものカムガールが毎日何時間も配信してもChaturbateのトップページにおすすめチャンネルとして表示されないのに、なぜデビューしたばかりのMelodyさんがトップページに表示されたのか」と、怒りの声が上がっています。



Chaturbateで活動するカムガールであるCrystal69RiversさんはMelodyさんの活躍に対して「もう2万トークンと1万5000人も集めているなんて!アニメの女の子が本物の人間をChaturbateでぶちのめすなんてすごい!」とコメントし、Melodyさんのファンに対しても怒りのリプライを連投。さらにCrystal69RiversさんはさらにChaturbateに対してFワードと共に激怒のツイートを連発しましたが、記事作成時点では既に削除されています。





怒り狂うCrystal69Riversさんに対して、MelodyのアバターをモデリングしたDigitrevXさんは「この騒ぎに加わりたくありませんが、あなたはMelodyの配信がどれだけ難しいかわかっていません。彼女はアニメとインターネット文化を楽しむ人を対象に公開されたものです。彼女は別にあなたをターゲットにしているわけではありません。あなたがそう思うのは自意識過剰なだけです」と指摘。



Not trying to get into drama. But you don't have much of a concept of how hard this is to do. She is made for a open market of people that enjoy anime and internet culture. She isn't targeting you or anyone. If you feel self conscious that's really on you.