Windows 10の市場シェアが2024年4月に70％の大台に到達した一方でWindows 11のシェアが低下していることが報告される

2025年10月のWindows 10サポート終了 に向けて、MicrosoftはWindows 11への更新を呼びかける 巨大ポップアップを表示 するなど、さまざまな施策を行っています。しかし、調査会社の Statcounter によると、Windows 11の市場シェアは2024年3月以降下落を続けている一方で、Windows 10のシェアは2023年9月以来初めて70%を超えたとのことです。 Desktop Windows Version Market Share Worldwide | Statcounter Global Stats https://gs.statcounter.com/os-version-market-share/windows/desktop/worldwide Windows 10 reaches 70% market share as Windows 11 keeps declining - Neowin https://www.neowin.net/news/windows-10-reaches-70-market-share-as-windows-11-keeps-declining/

2024年05月02日 11時36分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

