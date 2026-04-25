2026年04月25日 19時00分 AI

ソフトウェアをリリースした経験がなかった人がAnthropic主催のOpus 4.6ハッカソンで優勝した理由とは、AI製品に求められているものとは？



Anthropicは2026年2月に「Claude Opus 4.6」を発表し、Opus 4.6をどのように活用するかを競う「Built with Opus 4.6」というハッカソンを開催しました。約1万3000人が応募し、選抜された500人が参加したハッカソンで優勝した人物はソフトウェアをリリーした経験がないカリフォルニア州の弁護士で、他にも非専門家が複数受賞しました。そんなハッカソンの結果から得られるAI製ソフトウェアの重要なポイントについて、システム研究社のデクスター・ハドリー氏が解説しています。



The Lawyer Who Won — blogs.canonic.org

https://hadleylab.org/blogs/2026-03-22-the-lawyer-who-won



Claude Code主催のバーチャルハッカソン「Built with Opus 4.6」は、当時のAnthropicにとって最も強力なモデルであるOpus 4.6の新しい可能性の限界を押し広げるため、「Claude Codeを使って1週間で何ができるか」という開発を呼びかけるイベントです。AI関連のイベントや仲介を行うCerebral ValleyとAnthropicが共同して開催し、Claudeチームの審査員が受賞者を選出して総額10万ドル(約1600万円)相当のClaude APIクレジットをプロジェクト開発資金として授与します。



Built with Opus 4.6の結果は以下のページから見ることができます。



Meet the winners of our Built with Opus 4.6 Claude Code hackathon | Claude

https://claude.com/blog/meet-the-winners-of-our-built-with-opus-4-6-claude-code-hackathon



Built with Opus 4.6で第1位に選ばれたのはマイク・ブラウン氏の「CrossBeam」で、カリフォルニア州で住宅の建築許可を取得する際の複雑な手続きなどをAIで簡略化するアイデアです。建築業者がCrossBeamに設計図と修正指示書をドラッグ＆ドロップするだけで、並列処理されたサブエージェントが文書を解析し、空間インデックスを作成し、個々の修正箇所ごとに適切なエージェントを割り当てることで、建設業者は承認を得るために必要な計画を正確に手に入れることができます。ブラウン氏は「カリフォルニア州は住宅危機に陥っていると思われがちですが、そうではありません。問題なのは建築許可の取得です。カリフォルニア州における許可申請側と承認側の両方で発生している危機を解決できれば、カリフォルニア州の住宅危機を実際に解決できるかもしれません」と語りました。



Crossbeam: Built with Opus 4.6 Claude Code Hackathon - YouTube





ブラウン氏は交通系の弁護士として活動しており、プログラミングを学んだ経験は約1年程度、ソフトウェアをリリースした経験はありませんでした。しかし、Claude Codeに指示を与えて「コードを一行も書かず、コードを一行も読まずに」CrossBeamを構築したとのこと。





そのほか、3位を受賞したミハウ・ネドシツコ氏は医療ソフトウェアの開発に携わってきた心臓専門医で、「Keep Thinking賞」という賞を獲得したキエユネ・カジブウェ氏は道路技術者と、いずれもソフトウェアのリリース経験はありませんでしたが、自身の専門知識を生かしたソフトウェアで受賞しました。500人が参加したBuilt with Opus 4.6は参加者のほとんどが開発者だったにもかかわらず、受賞者の5人中3人がソフトウェアのリリース経験がないという結果となりました。



postvisit.ai - built with opus 4.6 hackathon - YouTube





ハドリー氏は「誰もが得た教訓は、専門知識がコーディングに勝るということです。CrossBeamが機能するのはブラウン氏が建築許可関連法を理解しているからであり、どのような不備で時間がかかったり失敗したりするかをよく知っているためです」と指摘しました。高度に発展したコーディングAIにより、開発者ではなく専門家が専門知識を直接与えながらソフトウェアを構築できるようになっています。ハドリー氏は「これは一時的な流行ではなく、不可逆的な変化です」と述べています。



一方でハドリー氏によると、Built with Opus 4.6で示されたデモはあくまで理論的な証明であり、そのソフトウェアが半年後も正しく動作するかどうか、現実で起こりうるさまざまなケースに対応できるかどうかは証明されていないとのこと。また、出力された結果を監査できるか、推論のプロセスを理解できるかどうかも、Built with Opus 4.6では重視されなかったと考えられます。実際にソフトウェアを導入する場合、ソフトウェアを構築した専門家が離職したり例外的なケースが重なったり規制が変更されたりした際に、システムの動作について説明することができなくなるというブラックボックス化の懸念もAIによるコーディングは抱えています。



ハドリー氏は「Anthropicのハッカソンでは、AIにおける新たな競争優位性は専門知識であると結論づけられました。それは半分正しいですが、専門知識は原材料に過ぎません。真の競争優位性とは、積み重ねられていく専門知識、それを保有する人が変わっても存続する専門知識、規制当局による監査に耐え、機関から信頼されるドメイン専門知識のことです。ハッカソンの受賞者たちは、開発者によるゲートキーピングの時代が終わったことを証明しました。残る問題は、彼らが開発したものが組織規模で信頼できるか、管理できるか、責任を問えるかということです」と語りました。なお、ハドリー氏が運営する「CANO​​NIC」では、専門家がAIで設計したアプリを現場で機能させるための「ガバナンス(統治)」を提供できるとアピールしています。



Anthropicは2026年4月にClaude Opus 4.6の直接的な後継モデルである「Claude Opus 4.7」をリリースしました。Opus 4.7を使用したハッカソン「Built with Opus 4.7」は2026年4月21日から26日まで開催され、6人の受賞者が選出される予定です。



Claude Opus 4.7が登場、指示追従性や画像認識能力が向上してOpus 4.6から価格据え置き - GIGAZINE

