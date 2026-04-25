2026年04月25日 18時00分 ソフトウェア

スペインの全法律をMarkdownファイル化しGitリポジトリで公開するプロジェクト「legalize-es」、法改正はコミットとして管理され追跡も可能



法律は社会のルールを定める重要な文書ではあるものの一般人は条文そのものに触れる機会はあまり多くありません。「legalize-es」プロジェクトはスペインの全法律をMarkdownファイルとしてGitリポジトリで公開することで法律の透明性やアクセス性を向上させることを目指したプロジェクトです。



legalize-dev/legalize-es: Spanish legislation as a Git repo — every law is a Markdown file, every reform a commit. 8,600+ laws.

https://github.com/legalize-dev/legalize-es



legalize-esは2026年3月にIT系独立コンサルタントのEnrique Lopez氏によって作成されました。READMEにうたわれている文言「Cada ley es un fichero. Cada reforma es un commit.」は「1つの法律は1つのファイル。1つの改正は1つのコミット」を意味しています。legalize-esは上記の言葉の通りスペインの全法律を記事作成時点で8600以上のMarkdownファイルとしてGitHubで公開しています。法改正はGitのコミットとして管理されるため誰でも簡単に変更履歴を追跡することができます。



スペインは連邦制を採用しており法律は国レベルの連邦法と17の自治州独自の法律に分かれています。legalize-esでは連邦法と各自治州の法律がそれぞれディレクトリに分けて整理されており、例えば連邦法は「es/」ディレクトリに、アンダルシア州の法律は「es-an/」ディレクトリに格納されています。



es/ ← 連邦法(8646件) BOE-A-1978-31229.md — スペイン憲法 BOE-A-1995-25444.md — 刑法典 BOE-A-1889-4763.md — 民法典 BOE-A-2015-11430.md — 労働者憲章 ... es-an/ ← アンダルシア州 es-ar/ ← アラゴン州 es-as/ ← アストゥリアス州 es-cb/ ← カンタブリア州 es-cl/ ← カスティーリャ・イ・レオン州 es-cm/ ← カスティーリャ＝ラ・マンチャ州 es-cn/ ← カナリア諸島州 es-ct/ ← カタルーニャ州 es-ex/ ← エストレマドゥーラ州 es-ga/ ← ガリシア州 es-ib/ ← バレアレス諸島州 es-mc/ ← ムルシア州 es-md/ ← マドリード州 es-nc/ ← ナバラ州 es-pv/ ← バスク州 es-ri/ ← ラ・リオハ州 es-vc/ ← バレンシア州

個々のファイルについて見てみると上部と下部に分かれるフォーマットとなっており、上部には法律のタイトル・番号・施行日などのメタデータがYAML frontmatter形式で記載されており、下部には法律の条文がMarkdown形式で記述されています。



--- : : 【YAML frontmatter：メタデータ】 : : --- : : 【Markdown：法律の条文】 : :



上記のフォーマットで作成されたファイルをGitHubのプレビューで表示すると、法律のタイトルや番号などのメタデータが表形式で表示され条文はMarkdown形式で整形された状態で表示されるため、法律の内容をわかりやすく閲覧することができます。





なお、legalize-esについてはソーシャルニュースサイト「Hacker News」でも話題になっており、Claude Codeを使用して約4時間弱で開発されたことが作者のLopez氏によって明かされていました。



Spanish legislation as a Git repo | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=47553798



legalize-esプロジェクトの目的および利点については以下のように説明されています。



・変更履歴の追跡：「git log」コマンドや「git diff」コマンドを用いることで「～を～に置き換える」といった表現ではなく変更差分として法律の改正履歴を正確に追跡できるため、法律が「パッチの上にパッチ」を積み重ねていく様子が可視化できる

・透明性の向上：Markdown形式による記述とGitによる履歴管理により誰もが簡単に閲覧できるため、法律の透明性が保証される

・データセットとしての活用：構造化された法律データをAPI化することによりリーガルテック・コンプライアンスといった分野で、あるいは単に有用なオープンデータセットとしてビジネス展開の可能性が考えられる





ちなみに、legalize-esプロジェクトとの関係性については明示されていないものの、legalize-esプロジェクトの公開直後に同様の試みが日本の法律でも行われています。



aluqas/gitlaw-jp: Japanese legislation as a Git repo.

https://github.com/aluqas/gitlaw-jp