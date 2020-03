信号システムの改善案を出したら「無許可でエンジニアを名乗っている」と罰金を科された

ヤルストローム氏が面倒に巻き込まれたきっかけは、2013年に奥さんが交通違反切符を切られたことでした。この一件で信号機の時間設定に興味を持ったヤルストローム氏は、改善案を思いつき、地元の報道機関や郡の保安官、さらに現在の黄信号の公式を開発した人物など、さまざまな人と考えを共有しました。 さらに、オレゴン州の「技術・測量審査委員会」とも情報を共有しようとしたのですが、委員会はヤルストローム氏の改善案を聞く代わりに2年にわたる身辺調査を実施し、ヤルストローム氏に対して500ドル(約5万4000円)の罰金を科しました。委員会がヤルストローム氏に罰金を科した理由は「州の認可を受けたエンジニア以外が信号機のロジックを『批評』することは違法」「エンジニアとしての国家資格を持たない人間が、自分をエンジニアと称することは違法」の2点でした。 日本で様々な分野に「エンジニア」がいるのとは対照的に、「エンジニア(技術者)」と「テクニシャン(技能者)」をはっきり分けて、資格を持たない人間が「エンジニア」を名乗ってはいけないと定めている国や州があるのは事実です。しかし、このオレゴン州の技術・測量審査委員会委員会は特に厳しかったようで、ヤルストローム氏の事例のほかに、フォードとボーイングで働いた経験があり工学関連の賞を多数受賞した機械工学学位持ちの知事候補も「エンジニア」を名乗ったとして非難の対象にしたことがありました。 ヤルストローム氏は「エンジニアを名乗るな」と言われたことを「『アメリカ的』ではないだけでなく、憲法違反である」と考え、「エンジニア」という言葉の定義とエンジニアリングの実践に対する州の規制への異議を申し立てた憲法修正第一条訴訟を起こしました。3年間の戦いののち、裁判所は訴訟の一環としてヤルストローム氏が提出した仮差止命令に同意。さらに、「エンジニア」の解釈について修正第一条に基づくヤルストローム氏の権利を侵害したことを、委員会も認めました。 そして、2020年3月発行の運輸技術学会の学術誌「Journal of the Transportation Engineers」で、ジェイ・ビーバー氏により、ヤルストローム氏の指摘が正しく、現行システムには問題があることが認められました。黄信号は1920年代に登場したもので、1960年代からその問題についてはいろいろな研究が重ねられていました。運輸技術学会は、3月下旬により詳細で技術的な報告書を発表する予定だとのことです。 ITE Journal - March 2020 [34 - 35] https://www.nxtbook.com/ygsreprints/ITE/ITE_March2020/index.php#/34

Mats Järlström: I Am an Engineer - IEEE Spectrum https://spectrum.ieee.org/news-from-around-ieee/the-institute/ieee-member-news/mats-jrlstrm-i-am-an-engineer マッツ・ヤルストローム氏はスウェーデン出身。電気工学の理学士号を取得し、スウェーデン空軍で航空機搭載カメラの整備士を務めたのち、オーディオ製品やスピーカーの設計の仕事をして、1992年にオレゴン州へと移住してきました。

2020年03月02日 17時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

