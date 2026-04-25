重量990gで超軽量＆超薄型なノートPC「Acer Swift Air 16」外観フォトレビュー
PCメーカーのAcerから、携帯性を重視して重量わずか990gでありながら16インチディスプレイを搭載したノートPC「Acer Swift Air 16」が登場しました。Acerから実機を借りることができたので、まずはその外観やキーボードタッチなどのハードウェアデザインをチェックしてみました。
Acer Swift Air 16 | 超薄型軽量ノートパソコン | Acer 日本
https://www.acer.com/jp-ja/laptops/swift/swift-air-16
Acerから送られてきたSwift Air 16の箱。
Swift Air 16本体。サイズは幅358.9mm×奥行き239.7mm×厚さ約15.9mm～16.5mm。マグネシウム・アルミニウム合金のボディで、マットな質感でひんやりとした触り心地。
重量は990g。最小単位50gの体重計での実測は1.0kgでした。
実際に手に取ると、16インチのノートPCにしてはかなり軽く薄いので、片手で抱えて楽々と持ち運べます。
色はライトシルバー。天面にはAcerのロゴ、そして「acer swift air」の文字がロゴアイコンと共に刻印されています。
裏面はこんな感じ。すべり止めとなるゴム製の足が4つ。さらに排気ファンのダクトが見えます。裏面は完全な平たんではなく、端にカーブがついているデザインです。
前面には何もなし。天面上部には取っかかりになる突出部分があり、ディスプレイ部分を開けやすいデザインとなっています。また、マグネットが内蔵されており、閉じるとキーボード部分にディスプレイ部分がピタッとくっつきます。
背面のヒンジ部分。
左側面にはUSB 3.2 Gen 1対応のUSB Type Cポート、HDMI出力ポート、USB 3.2 Gen 1対応のUSB Type Aポート、そしてUSB 3.2 Gen 1対応のUSB Type Cポート。USB Type-Cポート2つはどちらもPDと映像出力に対応しています。
右側面には3.5mmオーディオ端子。
Swift Air 16を開いたところ。
ディスプレイ部分の開く角度は約140度。
ヒンジ部分はこんな感じ。
ディスプレイを確認するため、電源をつけてみました。16インチディスプレイの解像度は1920×1200ピクセルでアスペクト比は16:10。非光沢のIPS液晶です。
ディスプレイ上部には約207万画素のフルHDカメラ。Windows Hello顔認証対応で、カメラをふさぐ物理スライドスイッチもついています。
キーボードは日本語配列で、右にテンキーが配置されています。また、Ctrlキーの右側はCopilotキーとなっています。テンキーを納めた分、Enterキーや右Shiftキー、スペースキーなどがやや幅狭くなっている印象。
キーピッチは実測で約19mm。キー同士の隙間は実測でだいたい0.7mmほど。
キーストロークは1.5mmほど。
トラックパッド部分は実測で14cm×8.7cmほど。PCの中央から少しだけ左よりに配置されています。
実際にSwift Air 16のキーボードとトラックパッドを操作したところが以下のムービー。
Acer Swift Air 16のキーボードやトラックパッドの触り心地や音を確認 - YouTube
キータッチの音はパタパタと軽く感じられますが、一番下までしっかり押し込めている感覚はあります。トラックパッドはかなり広く、クリックボタンはトラックパッド下部に内蔵されているタイプで、カコッと音を鳴らしてトラックパッドが沈み込みます。手が小さいとトラックパッドは操作するにはやや大きく、操作には慣れが必要かも。
キーボードにはバックライトが内蔵されていました。
電源ケーブルとACアダプター。
ACアダプターは20V×3.25A＝最大65W出力でした。
次回はSwift Air 16のスペックを調べるべく、ベンチマークを行う予定です
＜つづく＞
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