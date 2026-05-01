2026年05月01日 21時30分 ゲーム

PS5をLinuxゲーミングPCに魔改造してSteamゲームなどをプレイ可能にする「ps5-linux」が公開される



PlayStation 5(PS5)本体上でLinux環境を動かすプロジェクト「ps5-linux」を開発者のアンディ・グエン氏がGitHubで公開しました。PS5上で完全なデスクトップLinux環境を構築することで、PS5のプラットフォームでは提供されていないPCゲームや設定にアクセスできます。



GitHub - ps5-linux/ps5-linux-loader: Linux payload implementing the HV exploit and a custom bootloader · GitHub

https://github.com/ps5-linux/ps5-linux-loader





ps5-linux has been released! You can now turn your PS5 Phat console on 3.xx and 4.xx FWs into a fully functional Linux PC gaming device!https://t.co/WiiQiPCoIa pic.twitter.com/0Vv1TYLIDl — Andy Nguyen (@theflow0) 2026年4月28日



Someone Turned a PS5 Into a Linux Gaming PC, and It Actually Works

https://itsfoss.com/news/run-linux-on-ps5/



グエン氏は2026年3月に初めてPS5上でLinuxを動作させることに成功したと投稿しました。投稿では、PCゲームの「グランド・セフト・オートV エンハンスト」を高性能GPUが必要なレイトレーシングを有効にした状態でプレイしています。



I ported Linux to the PS5 and turned it into a Steam Machine. Running GTA 5 Enhanced with Ray Tracing. 🤯 pic.twitter.com/aMbT0PQ1dS — Andy Nguyen (@theflow0) 2026年3月6日



また、解像度は1440pで60fpsを維持し、VRAMは動的に割り当てることで最適化を実現しているとのこと。



60fps at 1440p. Using dynamic vram size as well. pic.twitter.com/rpquMnjBFV — Andy Nguyen (@theflow0) 2026年3月13日



その後グエン氏はPS5上でLinuxを起動するためのローダー「ps5-linux」をGitHubで公開しました。ps5-linuxはPS5の低レベル制御部分に存在する既知の脆弱(ぜいじゃく)性を利用し、通常は起動できないLinuxを直接起動できるようにするものです。PS5上でLinuxを起動することで、PS5のハードウェアをほぼフルに活用して最大3.5GHzで動作する8コアCPUや最大2.23GHzで動作するGPUを使ってデスクトップ用途やPCゲームの実行が可能になります。





ps5-linuxは、ファームウェアバージョン3.xxおよび4.xxを搭載した「PS5 Phat」と呼ばれる旧型のPS5のみサポートしています。グエン氏によると、5.xxファームウェアのサポートは将来追加される可能性がありますが、機能が少なくなりパフォーマンスも低下する可能性があるとのこと。



必要なものはLinuxをインストールおよび実行するための最低64GBのUSBドライブ、インターネット接続用のUSBイーサネットまたは無線LANアダプター、USBキーボードおよびマウス。その後、必要なPS5の設定をした後、LinuxイメージをUSBドライブに書き込んでPS5に接続します。





ps5-linuxはPS5本体のSSDを一切変更しないため、永続的なLinuxのインストールにはならず、PS5が起動不能になるリスクは低いとされています。一方で、再起動する度にエクスプロイトを最初から実行し直す必要があります。



ps5-linuxのリポジトリはGitHubで公開されています。ただし、Linuxに焦点を当てたニュースサイトのIt's FOSSは、Linux対応を想定していないコンソールに完全なLinux移植版を開発してSteamを動作させたことは驚くべき成果と称賛しつつも、「ソニーはリポジトリに対してDMCA(デジタルミレニアム著作権法)に基づく削除要請を行うか、何らかの法的手段を講じる可能性が高い」と指摘しているため、使用する場合には注意が必要です。



GitHub - ps5-linux/ps5-linux-loader: Linux payload implementing the HV exploit and a custom bootloader · GitHub

https://github.com/ps5-linux/ps5-linux-loader

