携帯ゲーミングPCの「Steam Deck」でmacOS Catalinaを動作させることに成功

This Steam Deck game console can run full macOS https://9to5mac.com/2022/10/21/steam-deck-console-can-run-macos/ macOSは基本的にMac向けに動作するよう設計されているOSですが、Mac以外のPCにインストールする方法も複数あり、これは「 Hackintosh 」と呼ばれます。 そんなHackintoshの最新事例として、Redditユーザーの Lampa183 さんがmacOS Catalina 10.15.3をSteam Deck上で動作させることに成功しています。このユーザーによると、仮想化ソフトウェアパッケージである VirtualBox 上でのみmacOSを動作させることができたそうです。 Lampa183さんが公開したのはSteam Deck上でmacOSが動作している様子を撮影した写真のみで、動作を示す動画などは存在しません。Lampa183さんは「パフォーマンスは正常です」と語っていますが、一部のアニメーションの動作が遅く、macOSの起動には2~4分ほどかかると語っています。なお、アニメーションの動作が遅れている理由について、9to5Macは「おそらく仮想化ソフトウェア上ではmacOSに グラフィックアクセラレータ が機能しないためです。おれでもSteam DeckのようなポータブルPCでAppleのmacOSを動作させることができるというのは非常に興味深いところです」と記しました。

2022年10月22日 16時30分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logu_ii

