2026年05月02日 08時00分 生き物

野生チンパンジー最大のコロニーが暴力と殺し合いで2つの勢力に分裂



科学者に知られている中で最大の野生チンパンジー集団が2つに分裂したことが分かりました。力を持っていたと考えられるオスの死後、同族同士の殺し合いに発展したとのことです。



Lethal conflict after group fission in wild chimpanzees | Science

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adz4944





First Clearly Documented Split in World’s Largest Known Chimpanzee Community Leads to Deadly Violence - UT Austin News - The University of Texas at Austin

https://news.utexas.edu/2026/04/09/first-clearly-documented-split-in-worlds-largest-known-chimpanzee-community-leads-to-deadly-violence/



テキサス大学オースティン校のアーロン・サンデル氏が取り上げたのは、ウガンダにあるキバレ国立公園のンゴゴという森に生息するチンパンジーです。ンゴゴに住むチンパンジーは30年以上にわたり追跡調査されており、最大の群れに属する個体同士は基本的に互いに友好的であることが確認されていました。個々のチンパンジーはいくつかに分かれたグループの間を移動して暮らし、最初の20年間はコミュニティ全体で社会的なつながりを維持していたとのことです。





ところが2015年に状況が変化し、西部と中央部のグループが次第にお互いを避けるようになりました。この変化はオスの支配階層の変動と一致しており、コミュニティを繋ぎ止めていたとみられる複数のオスが死亡した1年後に発生していました。2018年までに分裂は完全なものとなり、記事作成時点では西部と中央部のグループが互いに別々の縄張りを主張するようになったそうです。



さらにその後2018年から2024年にかけて、西部グループが中央部グループへ攻撃を仕掛けたことも確認されました。成体オスに対して7件、幼体に対して17件の攻撃があったと推定されています。



サンデル氏は「今回の件が特に際立っているのは、チンパンジーがかつての仲間を殺しているという点です。新たな集団のアイデンティティが、長年存在していた協力関係を上書きしているのです」と指摘しました。





チンパンジーが他のグループを攻撃することは珍しくなく、ンゴゴでも1998年から2008年にかけて争いが行われたことが確認されています。ただ、グループが分裂して争い合うことは非常に珍しく、遺伝学的分析では約500年に一度しかないと推定されているとのこと。



1970年代にもタンザニアのゴンベで分裂後の争いが確認されていますが、この地域では研究者による餌付けが行われていたこともあり、自然環境での行動とみなせるかは意見が分かれているそうです。



今回群れが分裂した原因は定かではありませんが、約200頭の個体からなる群れは他の群れの規模を上回っており、規模が大きいことで激化する摂食競争が作用した可能性があると考えられています。



かつてンゴゴの森では、グループ同士の争いの結果、勝った方の生息域が拡大して出生率が2倍以上に膨れ上がったことが観測されています。



チンパンジー同士の戦争に勝利した群れに「ベビーブーム」が訪れたことが報告される - GIGAZINE





サンデル氏は「何年も一緒に生活し、餌を食べ、毛づくろいをし、パトロールしていた個体が、新しいグループへ所属したことを理由に殺し合うようになったことは、チンパンジーが人間と同様、親しいかどうかといった要素を超えたアイデンティティを持っていることを示唆しています」と指摘。「ただ、人間においては、個人同士の小さな日々の和解や再会の行為の中にこそ、平和への機会が見いだせるのかもしれません」と付け加えました。

