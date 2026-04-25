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無料で自分好みのダッシュボードを作成できユーザーごとにログインもできる「Dashy」、セルフホスト可能でDockerで動作OK


ブックマークでは物足りず、監視ツールでは堅すぎる。そんな自宅サーバー管理者にちょうどいいのが「Dashy」です。多数のサービスリンクを1画面に整理し、オンライン状態の確認やRSS・天気予報などのウィジェットも設置できるモダンな見た目のオープンソースダッシュボードです。

Dashy - The Ultimate Homepage for your Homelab | Dashy
https://dashy.to/


Lissy93/dashy: A self-hostable personal dashboard built for you. Includes status-checking, widgets, themes, icon packs, a UI editor and tons more!
https://github.com/Lissy93/dashy

Demo Homelab
https://demo.dashy.to/

◆Dashyの機能紹介
・多数のサービスリンクをカード形式で整理
セクションごとにまとめて並べることができます。


・サービスが稼働しているかどうかが一覧で確認可能
稼働状況をチェックするサイトとしないサイトを選択可能。


・RSSや天気予報などウィジェットを追加して表示
ウィジェットを追加してさまざまな情報を表示できます。


・スマホ対応
レスポンシブ対応で画面の解像度に合わせて表示が変わります。


・テーマのバリエーションが豊富
テーマを変更することで見た目が大きく変わります。以下は「Material」の表示例。


以下は「Tiger」の表示例。


・ログイン機能
ユーザーを作成することでログイン機能が有効になります。


◆権限
・Admin
ダッシュボードの表示をカスタマイズでき、すべての権限を持ちます。

・User
ログインすることでダッシュボードの閲覧ができるユーザーです。テーマの変更など一部の表示設定のみカスタマイズ可能ですが、リンクの追加や編集はできません。

・Guest
ログインは不要で、公開設定されているアイテムのみ閲覧可能なユーザーです。

◆Dashyの構築方法
今回はWindowsにDocker DesktopGit for WindowsのGit Bashを用意した環境で構築します。作業フォルダを作成し移動します。

mkdir dashy
cd dashy


docker-compose.yamlを作成し以下の内容を記述します。

services:
  dashy:
    image: lissy93/dashy
    container_name: Dashy
    ports:
      - 8080:8080
    environment:
      - NODE_ENV=production
    volumes:
      - ./dashy-data:/app/user-data
    healthcheck:
      test: ['CMD', 'node', '/app/services/healthcheck']
      interval: 1m30s
      timeout: 10s
      retries: 3
      start_period: 40s


データ保存用フォルダを作成します。

mkdir dashy-data


設定ファイルをダウンロードして、「dashy-data」フォルダに配置します。

curl -L -o conf.yml https://raw.githubusercontent.com/Lissy93/dashy/refs/heads/master/user-data/conf.yml
mv conf.yml dashy-data/


コンテナを起動します。

docker compose up -d


ブラウザで「http://localhost:8080」にアクセスすると、Dashyの初期画面が表示されます。


複数のWebサービスを日常的に使っている人や自宅サーバー環境を整えている人、および監視業務で必ずサービスの稼働状況を確認している人など、利用者は限定されますがさまざまな情報を1つの画面で管理できる便利なツールです。

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in ソフトウェア,   レビュー, Posted by darkhorse_logmk

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