無料で自分好みのダッシュボードを作成できユーザーごとにログインもできる「Dashy」、セルフホスト可能でDockerで動作OK
ブックマークでは物足りず、監視ツールでは堅すぎる。そんな自宅サーバー管理者にちょうどいいのが「Dashy」です。多数のサービスリンクを1画面に整理し、オンライン状態の確認やRSS・天気予報などのウィジェットも設置できるモダンな見た目のオープンソースダッシュボードです。
Dashy - The Ultimate Homepage for your Homelab | Dashy
https://dashy.to/
Lissy93/dashy: A self-hostable personal dashboard built for you. Includes status-checking, widgets, themes, icon packs, a UI editor and tons more!
https://github.com/Lissy93/dashy
Demo Homelab
https://demo.dashy.to/
◆Dashyの機能紹介
・多数のサービスリンクをカード形式で整理
セクションごとにまとめて並べることができます。
・サービスが稼働しているかどうかが一覧で確認可能
稼働状況をチェックするサイトとしないサイトを選択可能。
・RSSや天気予報などウィジェットを追加して表示
ウィジェットを追加してさまざまな情報を表示できます。
・スマホ対応
レスポンシブ対応で画面の解像度に合わせて表示が変わります。
・テーマのバリエーションが豊富
テーマを変更することで見た目が大きく変わります。以下は「Material」の表示例。
以下は「Tiger」の表示例。
・ログイン機能
ユーザーを作成することでログイン機能が有効になります。
◆権限
・Admin
ダッシュボードの表示をカスタマイズでき、すべての権限を持ちます。
・User
ログインすることでダッシュボードの閲覧ができるユーザーです。テーマの変更など一部の表示設定のみカスタマイズ可能ですが、リンクの追加や編集はできません。
・Guest
ログインは不要で、公開設定されているアイテムのみ閲覧可能なユーザーです。
◆Dashyの構築方法
今回はWindowsにDocker DesktopとGit for WindowsのGit Bashを用意した環境で構築します。作業フォルダを作成し移動します。
mkdir dashy cd dashy
docker-compose.yamlを作成し以下の内容を記述します。
services: dashy: image: lissy93/dashy container_name: Dashy ports: - 8080:8080 environment: - NODE_ENV=production volumes: - ./dashy-data:/app/user-data healthcheck: test: ['CMD', 'node', '/app/services/healthcheck'] interval: 1m30s timeout: 10s retries: 3 start_period: 40s
データ保存用フォルダを作成します。
mkdir dashy-data
設定ファイルをダウンロードして、「dashy-data」フォルダに配置します。
curl -L -o conf.yml https://raw.githubusercontent.com/Lissy93/dashy/refs/heads/master/user-data/conf.yml mv conf.yml dashy-data/
コンテナを起動します。
docker compose up -d
ブラウザで「http://localhost:8080」にアクセスすると、Dashyの初期画面が表示されます。
複数のWebサービスを日常的に使っている人や自宅サーバー環境を整えている人、および監視業務で必ずサービスの稼働状況を確認している人など、利用者は限定されますがさまざまな情報を1つの画面で管理できる便利なツールです。
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in ソフトウェア, レビュー, Posted by darkhorse_logmk
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