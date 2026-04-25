2026年04月25日 21時00分 レビュー

無料で自分好みのダッシュボードを作成できユーザーごとにログインもできる「Dashy」、セルフホスト可能でDockerで動作OK



ブックマークでは物足りず、監視ツールでは堅すぎる。そんな自宅サーバー管理者にちょうどいいのが「Dashy」です。多数のサービスリンクを1画面に整理し、オンライン状態の確認やRSS・天気予報などのウィジェットも設置できるモダンな見た目のオープンソースダッシュボードです。



Dashy - The Ultimate Homepage for your Homelab | Dashy

https://dashy.to/





Lissy93/dashy: A self-hostable personal dashboard built for you. Includes status-checking, widgets, themes, icon packs, a UI editor and tons more!

https://github.com/Lissy93/dashy



Demo Homelab

https://demo.dashy.to/



◆Dashyの機能紹介

・多数のサービスリンクをカード形式で整理

セクションごとにまとめて並べることができます。





・サービスが稼働しているかどうかが一覧で確認可能

稼働状況をチェックするサイトとしないサイトを選択可能。





・RSSや天気予報などウィジェットを追加して表示

ウィジェットを追加してさまざまな情報を表示できます。





・スマホ対応

レスポンシブ対応で画面の解像度に合わせて表示が変わります。





・テーマのバリエーションが豊富

テーマを変更することで見た目が大きく変わります。以下は「Material」の表示例。





以下は「Tiger」の表示例。





・ログイン機能

ユーザーを作成することでログイン機能が有効になります。





◆権限

・Admin

ダッシュボードの表示をカスタマイズでき、すべての権限を持ちます。



・User

ログインすることでダッシュボードの閲覧ができるユーザーです。テーマの変更など一部の表示設定のみカスタマイズ可能ですが、リンクの追加や編集はできません。



・Guest

ログインは不要で、公開設定されているアイテムのみ閲覧可能なユーザーです。



◆Dashyの構築方法

今回はWindowsにDocker DesktopとGit for WindowsのGit Bashを用意した環境で構築します。作業フォルダを作成し移動します。



mkdir dashy cd dashy



docker-compose.yamlを作成し以下の内容を記述します。



services: dashy: image: lissy93/dashy container_name: Dashy ports: - 8080:8080 environment: - NODE_ENV=production volumes: - ./dashy-data:/app/user-data healthcheck: test: ['CMD', 'node', '/app/services/healthcheck'] interval: 1m30s timeout: 10s retries: 3 start_period: 40s



データ保存用フォルダを作成します。



mkdir dashy-data



設定ファイルをダウンロードして、「dashy-data」フォルダに配置します。



curl -L -o conf.yml https://raw.githubusercontent.com/Lissy93/dashy/refs/heads/master/user-data/conf.yml mv conf.yml dashy-data/



コンテナを起動します。



docker compose up -d



ブラウザで「http://localhost:8080」にアクセスすると、Dashyの初期画面が表示されます。





複数のWebサービスを日常的に使っている人や自宅サーバー環境を整えている人、および監視業務で必ずサービスの稼働状況を確認している人など、利用者は限定されますがさまざまな情報を1つの画面で管理できる便利なツールです。