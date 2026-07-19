2026年07月19日 18時00分 レビュー

無料でブラウザ・ShareX・iOSのショートカットなどから即座にファイルをアップロードして共有できる「Zipline」、オープンソースでセルフホスト可能



ファイルを共有するには一般的に共有サーバーへアクセスしてからファイルのアップロード、その後に共有用URLのコピーという手順になりますが、短時間にいくつも作成されるファイルを共有するという場面では、何度も何度も同じ作業を繰り返すことになり手間がかかります。生成された共有URLをすぐに利用できる「Zipline」であれば、ShareXやiOSのショートカットからファイルを直接送信して手間を激減させることができるので実際にやってみました。



Zipline · Zipline

https://zipline.diced.sh/





diced/zipline: A ShareX/file upload server that is easy to use, packed with features, and with an easy setup!

https://github.com/diced/zipline



◆Ziplineの主な機能

・共有用URLが前提のファイルアップローダー

アップロードしたファイルごとに共有用URLを発行し、そのURLを使ってファイルを共有するセルフホスト型のファイルアップローダーです。サーバーにアクセスし手動でアップロードすると即座に共有URLが表示されます。





・アップロードの自動化と共有URLの自動取得

ShareX・Flameshot・xShare・iOSショートカット・シェルスクリプトなどからZiplineへファイルをアップロードすると共有用URLが生成されます。ShareXやFlameshotでは設定により生成されたURLを自動的にクリップボードへコピーできます。



◆ShareXからの自動アップロードの設定方法と使い方

後述の構築方法で用意したZiplineサーバーにログインし画面右上の「アカウント」をクリックしてメニューから「Settings」をクリック。





Settings画面の右下にある「Generate Uploaders」から「ShareX」をクリック。





そのまま「Download」をクリック。





「開く」をクリックすると…





ShareXが起動しZiplineをカスタムアップローダーとして登録するかの確認ダイアログが表示されるので「はい」をクリック。





ShareXのメニューの「キャプチャー後のタスク」から「画像ホストにアップロード」をクリックすると、キャプチャー時に自動的にアップロードできます。





スクリーンキャプチャーを行いクリップボードを確認するとURLが自動的にコピーされていました。





ブラウザでURLを開くとキャプチャーした画像が表示されます。





・モダンなUIデザイン

直感的に操作が行える分かりやすいUIデザイン。





・マルチユーザー対応

複数ユーザーでの利用が可能でユーザーごとに保存容量・アップロード可能なファイル数・作成可能な短縮URL数の上限を設定できます。



・セキュリティ

OAuth2・OpenID・二段階認証・パスキー・パスワード保護が利用可能。



◆Ziplineのサーバー構築方法

今回はWindowsにDocker DesktopとGit for WindowsのGit Bashを用意した環境で構築します。作業フォルダでリポジトリをクローンし、ziplineフォルダに移動。



git clone https://github.com/diced/zipline.git cd zipline



.envを作成し「POSTGRESQL_PASSWORD」を設定します。



vi .env # .envファイル内に以下を設定 # openssl rand -hex 32で生成した値を利用 POSTGRESQL_PASSWORD=【任意のパスワード】 CORE_SECRET=【任意の文字列】



コンテナを起動。



docker compose up -d



ブラウザでインストールしたサーバーのIPもしくはホスト名の3000ポートにアクセスすると設定ウィザードが表示されるので「Continue」をクリック。





管理者登録フォームの「Username」に任意のユーザー名、「Password」に任意のパスワードを入力し「Continue」をクリック。





登録完了画面が表示されるので「Finish」をクリック。





ホーム画面が表示されれば構築完了です。

