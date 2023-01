YouTubeのチャンネル全体を一発でローカルに保存して個人的なアーカイブを作成できる「Yark」

チャンネルをローカルに保存するためには「 yark new (保存フォルダ名) (YouTubeチャンネルのURL) 」と入力します。今回はyarkの開発者である Owez氏のチャンネル を「foobar」というフォルダに保存するため、「yark new foobar https://www.youtube.com/channel/UCSMdm6bUYIBN0KfS2CVuEPA」と入力。これで、「C:\Users\(ユーザー名)」のディレクトリに「foobar」フォルダが作成されます。

2023年01月15日 15時00分00秒 in Posted by log1i_yk

