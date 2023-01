AppleがMLSに続き世界一のプロサッカーリーグ「プレミアリーグ」の放映権獲得を画策しているとの報道

・関連記事

Appleがプロサッカーリーグの独占放送権を10年分獲得、2023年からApple TVで配信開始 - GIGAZINE



Appleは動画配信にも広告を盛り込むべくメジャーリーグサッカーの独占ライブ配信を活用することを計画している - GIGAZINE



スタジアムに観客がいないとサッカー選手のケンカが減少することが判明 - GIGAZINE



何がサッカー代表チームを強くするのか? - GIGAZINE



サッカーの本場イングランドで迫力満点の試合を実際に観戦してきました - GIGAZINE



2023年01月15日 17時53分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.