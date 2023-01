無料で最大10GBの大容量ファイルを暗号化して安全に送信できるウェブサービス「Wormhole」を使ってみたよレビュー

Wormholeの ロードマップ を確認すると、iOSアプリやAndroidアプリを開発予定である旨が記されています。また、Wormholeの暗号化部分のソースコードは、以下のリンク先で公開されています。 GitHub - SocketDev/wormhole-crypto: Streaming encryption for Wormhole.app, based on Encrypted Content-Encoding for HTTP (RFC 8188) https://github.com/SocketDev/wormhole-crypto

2023年01月15日 12時00分00秒 in レビュー, ウェブアプリ, Posted by log1o_hf

