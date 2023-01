歩行速度を250％アップさせる靴「Moonwalkers」が登場、実際に履いて歩いてみたレビュー動画も公開中

・関連記事

日本の「切り紙」から着想を得た「歩くとスパイクが飛び出る靴底」が開発される - GIGAZINE



靴底などパーツを自由に組み合わせてカスタマイズできるモジュール式の靴「Shooz」 - GIGAZINE



靴を足に巻き付けて完全フィットを実現した風呂敷という名の新感覚シューズ - GIGAZINE



地上と同じように歩ける水上歩行装置 - GIGAZINE



素足で歩く感触を得るために極限までぜい肉をそぎ落としたシューズ「iGUANEYE Jungle」 - GIGAZINE



靴底にクッション性の高い素材を利用すると足の負荷が増えてしまう - GIGAZINE



時速24kmで走れる靴「iShoes」 - GIGAZINE



GIFアニメでムーンウォークやジェットエンジンなどの原理が目で見てわかる「Animagraffs」 - GIGAZINE



ムーンウォークならぬムーンランで男性が道を全速力で駆け抜けるムービー - GIGAZINE



2023年01月15日 09時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, サイエンス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.