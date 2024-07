キーホルダーサイズの非公式Wii「Nintendo Kawaii」が誕生

約6cm角の筐体(きょうたい)にWiiのコンポーネントを詰め込んだ「Nintendo Kawaii」が登場しました。製作者がオンラインフォーラムでプロトタイプを公開しています。 Worklog - Kawaii | BitBuilt - Giving Life to Old Consoles https://bitbuilt.net/forums/index.php?threads/kawaii.6474/ Nintendo Kawaii本体のモックアップはこんな感じ。外装は冷却に適したアルミニウムシャーシで、大きさは60x60x16mmとなる予定だそうです。

・関連記事

世界最小サイズのWiiが登場、大きさはトランプとほぼ同じで体積は実機のわずか7.4% - GIGAZINE



手のひらサイズの「ゲームキューブクラシック」を自作してしまった猛者が登場、もちろん実際にプレイすることも可能 - GIGAZINE



世界最小のキーホルダーサイズでファミコン・スーファミ・ゲームボーイ・GBAをプレイ可能なエミュレーターがスゴイ - GIGAZINE



クレカサイズで自作ゲームをプレイ可能な超小型ゲームボーイ風ゲーム機「Arduboy」を使ってみました - GIGAZINE



ゲームボーイの「ポケットカメラ」にキヤノンの望遠レンズを装着可能なアダプタを自作した猛者が登場 - GIGAZINE





2024年07月23日 16時00分00秒 in ハードウェア, ゲーム, デザイン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.