2024年07月24日 14時00分 ハードウェア

世界に26個しかないファミコン用カートリッジがオークションに出品される



Nintendo of Americaが発行していた北米向けゲーム雑誌「Nintendo Power」の読者向け商品として配られたレアなゲームカートリッジがオークションに出品されました。記事作成時点で24件の入札があり、最高額は13万ドル(約2000万円)となっています。



1990 NES Nintendo Gold World Championships Gold Cartridge (USA) - Missing Label - CGC 4.0 on Goldin Auctions

https://goldin.co/item/1990-nes-nintendo-gold-world-championships-missing-cartridge-usa-cartrwlodh





One of 26 rare NES gold cartridges goes up for auction today - The Verge

https://www.theverge.com/2024/7/22/24203796/nintendo-nes-gaming-auction-rare-gold-cartridge-world-championships



1990年に全米一のゲーマーを決めるツアー「ニンテンドーワールドチャンピオンシップ」が開催され、ツアーのために何百ものNES(国外版ファミリーコンピューター)向けカートリッジが製作されました。すべてのカートリッジにはゲームの制限時間を変更できる特別な物理スイッチが付けられ、プレイヤーは「スーパーマリオブラザーズ」「テトリス」「ハイウェイスター」の時間制限版でハイスコアを競いました。



これらのカートリッジのほとんどは標準的なグレーの色でしたが、そのうちの26個は光沢のある金色に装飾され、同年発行の「Nintendo Power」誌の「プレイヤー投票コンテスト」の入賞者にプレゼントされました。今回オークションに登場したのは、この26個のうちの1つです。





オークションハウスのGoldinによると、出品されたカートリッジはワイオミング州シャイアンに住むパトリック・キング氏に贈られたものとのことで、Nintendo Power 第18巻には実際にキング氏の名前が掲載されていることが確認できるそうです。提供者はキング氏本人です。





これらのカートリッジはパッケージングされた状態では配られなかったため、摩耗し、ラベルがなくなっているように見えます。このため、著名な鑑定団体・CGCによる鑑定では最高評価10のところ4.0にとどまっています。



なお、26個のうちの1つが2014年に出回っており、このときはeBayで約10万ドル(当時約1015万円)で販売されていました。