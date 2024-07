Adobeがビジョンを迅速に実現化する生成AI新機能をIllustratorやPhotoshopに搭載

その他の新機能も含めて、PhotoshopおよびPhotoshop on the webで本日・2024年7月24日から利用可能になっているとのことです。

◆Text to Image, powered by Adobe Firefly Image 3 Model(テキストから画像へ・Adobe Firefly Image 3モデル使用) 同じくベータ版だった「Generate Image」が終わり、新たな「Text to Image」機能が導入されました。最新のAdobe Firefly Image 3モデルを使用して、テキストを入力すると数秒でアイデアが具体的に出力されます。

・関連記事

AdobeがAcrobatでPDFにFireflyで生成した画像を埋め込む機能とAcrobat AI AssistantでWordやPowerPointファイルなど複数のドキュメントを分析する機能をリリース - GIGAZINE



Adobeと競合するデザインツール「Affinity」のクリエイティブスイートが6カ月の無料試用期間を設けると発表、試用後に購入義務はなく過去に試用したことがあってもOK - GIGAZINE



Adobeのシャンタヌ・ナラヤン会長兼CEOはAIをどう捉えているのか? - GIGAZINE



2024年07月24日 13時20分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.