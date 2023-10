2023年10月11日 12時54分 ソフトウェア

Adobeの画像生成AI「Firefly」のAIモデルが「Firefly Image 2 Model」など3モデルにアップデート、人間のレンダリングが向上しよりリアルな表現が可能に



2023年10月10日、IllustratorやPhotoshopなどのクリエイティブツールで知られるAdobeが、2023年3月に発表したジェネレーティブAI「Adobe Firefly」に大幅なアップデートを加えた次世代モデル「Adobe Firefly Image 2 Model」「Adobe Firefly Vector Model」「Adobe Firefly Design Model」を発表しました。そのほかAdobeは、IllustratorやPhotoshop、Adobe Expressなどのツールにアップデートを施したことを明かしました。



The future is Firefly: Unlock new levels of creativity with the latest generative AI innovations | Adobe Blog

https://blog.adobe.com/en/publish/2023/10/10/future-is-firefly-adobe-max





Adobe - Adobe Releases Next Generation of Firefly Models

https://news.adobe.com/news/news-details/2023/Adobe-Releases-Next-Generation-of-Firefly-Models/default.aspx



Adobe’s AI image generators get beefy updates, including vector graphics | Ars Technica

https://arstechnica.com/information-technology/2023/10/adobes-ai-image-generators-get-beefy-updates-including-vector-graphics/



Adobe Firefly can now generate more realistic images | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/10/10/adobe-firefly-can-now-generate-more-realistic-images/





Great day today! Launching so much Generative AI innovation at @Adobe #AdobeMAX #AdobeFirefly. Version 2 of our imaging model bringing in amazing quality and control through Generative Match to stylize generation with your photos and illustrations, photo controls like aperture… pic.twitter.com/XMgM3BYFUJ — Alexandru Costin (@acostin)



2023年10月10日に行われたAdobeの年次カンファレンス「Adobe MAX」で、Adobeは独自のジェネレーティブAI「Adobe Firefly」のAIモデルをアップデートすることを発表しました。



◆Adobe Firefly Image 2 Model

Adobe Firefly Image 2 Modelは一般的な画像生成AIが可能な、プロンプトから画像やイラストを生成する「Text to Image」モデルの改良版で、従来のAdobe Fireflyより高い画像品質を実現しています。Adobeが公開した従来のAdobe Firefly(左)と今回のImage 2 Model(右)の比較画像が以下。使用されたプロンプトは「Close up of mystic bird, like a phoenix, red and blue colors digital(フェニックスのような神秘的な鳥のクローズアップ、赤と青のデジタルカラー)」です。Image 2 Modelの方がよりリアルな鳥の画像を生成していることが分かります。





Adobe Firefly Image 2 Modelでは、人間のレンダリング品質が向上しており、従来のモデルよりも肌や髪、目、手、身体の構造に関する生成能力が改善されています。





そのほか、見本となるイラストやデザインなどから「線画風で」や「金属風で」のようにユーザーが指定したカスタムスタイルでコンテンツを生成する「Generative Match」機能も追加されます。





また、Adobe Firefly Image 2 Modelでは従来のモデルから、テキストプロンプトの理解度が向上しています。さらに、ユーザーに対してより良い生成を行うためにプロンプトの改善案を提案することも可能です。加えてAdobe Firefly Image 2 Modelは従来のモデルよりも肌の毛穴の質感や植物の葉といった細部を忠実に再現することが可能。また、「手動モード」ではユーザーは実際のカメラを調整するように、生成される画像の被写界深度やモーションブラーなどを調整してより現実的な画像を生成することもできます。一方「自動モード」ではAIが生成される画像に対して「写真」または「アート」のいずれかを選択し、プロンプトに沿った画像生成が行われるとのこと。



さらに、Adobe Fireflyを用いて生成した画像を直接他のユーザーと共有、保存する機能も追加されます。この機能では、気に入った画像の生成に使われたプロンプトを確認し、そのプロンプトを再利用して自分好みに微調整することが可能です。また、Adobe Fireflyが生成した画像ファイルをAdobe Creative Cloudライブラリに保存することで、他のアプリでその画像を開くこともできます。これにより、Adobe Fireflyで生成した画像を共有ライブラリ経由で他のユーザーが開き、画像やプロンプトなどを活用できるようになります。





Adobe Firefly Image 2 ModelはAdobe Stockが収録している画像やオープンライセンスの画像、パブリックドメインのコンテンツでトレーニングを行っているため、商用利用も可能です。またAdobe Firefly Image 2 Modelは2023年10月10日からAdobe FireflyのWeb版でデモ版の提供が開始されており、有料プランでは優先的に画像生成などの処理を受けられるとのこと。



◆Adobe Firefly Vector Model

Adobe Firefly Vector Modelはベクター画像に特化したジェネレーティブAIモデルで、Illustratorの新機能「テキストからベクター作成」として今後搭載される予定です。テキストからベクター作成では、単純なテキストプロンプトからさまざまなアイコンやパターンなどのベクター画像を生成する



Adobe Firefly Vector Modelでは、画像を生成する際に、元々存在するイラストなどのスタイルと一致するイラストやデザインなどを生成することが可能です。また、従来のモデルでは生成の際にグラデーションを表現することは困難でしたが、Adobe Firefly Vector Modelに搭載された新しいエンジンでは、グラデーションを忠実に再現し、ユーザーが独自で編集を行うことも可能です。





さらに、生成されたイラストに含まれるすべての要素が論理的にグループ化され、同時にレイヤー化も行われます。ユーザーは最終的なベクター出力を微調整、編集することが可能になるとのこと。



Adobe Firefly Vector Modelで画像やイラストを生成する際には、イラストやデザインに対して継ぎ目のないシームレスなパターンが適用されます。さらに、複数の曲線が交差する部分など、細かい部分も高品質で表現することが可能です。



◆Adobe Firefly Design Model

Adobe Firefly Design ModelはAdobe Firefly Image 2 ModelやAdobe Stock、Adobe Fontsを組み合わせたレイアウトのテクノロジーを搭載し、Adobe Expressで編集可能な一般的なアスペクト比に沿った、テキストを含めた画像や広告デザインなどを生成するモデルです。



Adobe Expressに搭載される予定の「テキストからテンプレート生成」機能を利用すると、Adobe Fireflyがプロンプトに沿ったテキストや画像を選択し、SNSなどに掲載できるオンライン広告を自動で生成。その後、Adobe Expressで文字サイズやテキストの色、位置などを微調整することができます。





そのほかAdobeは自社アプリのアップデートについて発表しており、写真の現像などを行う「Adobe Lightroom」では、AIを利用した「レンズブラー」機能が搭載されます。また、動画編集ソフト「Premiere Pro」では、キャプションやハッシュタグを含めて、InstagramやTikTokへの直接投稿に対応するとのこと。同じくPremiere Proでは、PhotoshopやIllustratorに実装されていた「レビュー用に共有」機能が導入されます。



加えて、企業向けコンテンツ管理システム「Adobe Experience Manager」に使い勝手を向上させるメジャーアップデートを加えたことや、エンドツーエンドの企業向けソリューション「Adobe GenStudio」にAdobe Fireflyを導入して、企業のブランドイメージに沿ったコンテンツの展開が可能になるカスタマイズ機能を導入したことを明かしています。