2025年04月28日 12時30分 サイエンス

トコジラミは殺虫剤への遺伝的耐性を身につけているという研究結果



トコジラミは南京虫(なんきんむし)とも呼ばれる1mm程度の小さな昆虫であり、人から血を吸う際に注入するだ液でアレルギー反応が引き起こされ、強いかゆみをもたらします。そんなトコジラミのゲノムを分析した研究で、一部のトコジラミが殺虫剤への遺伝的耐性を身につけていることが判明しました。



First evidence of the A302S Rdl insecticide resistance mutation in populations of the bed bug, Cimex lectularius (Hemiptera: Cimicidae) in North America | Journal of Medical Entomology | Oxford Academic

https://academic.oup.com/jme/advance-article-abstract/doi/10.1093/jme/tjaf033/8078368





Researchers find first evidence of potential bed bug insecticide resistance in gene mutation | Virginia Tech News | Virginia Tech

https://news.vt.edu/articles/2025/04/bed-bug-gene-mutation-insecticide-resistance-warren-booth-flsi.html



Bed Bugs Appear to Have a Genetic Resistance to Pesticides : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/bed-bugs-appear-to-have-a-genetic-resistance-to-pesticides



トコジラミはかつて日本を含む世界各国で猛威をふるいましたが、1940年代以降は強力な殺虫剤であるDDT(ジクロロジフェニルトリクロロエタン)の普及や生活環境の改善により減少し、日本などの先進国ではほとんどみられなくなりました。



ところが近年、先進国でも再びトコジラミが流行し始めており、日本でもホテルの客室などでトコジラミが発生する事例が増えています。2023年にはフランスの公共交通機関や映画館、病院などでトコジラミが大量発生し、パリ市がトコジラミに対応する国家特別委員会の設置を求める事態となっています。



フランスでトコジラミが大量発生してパリ市が虫対策の国家特別委員会設置を求める事態に - GIGAZINE





近年のトコジラミはDDTなどの殺虫剤への耐性を身につけているとのことで、アメリカのバージニア工科大学などの研究チームは、トコジラミの遺伝子を分析して殺虫剤耐性に寄与する遺伝子変異を探しました。





この記事の続きを見るには、 「広告を見る」か 「無料メンバーに登録」が必要です 広告を見る 無料メンバーに登録 無料メンバーで再ログインする場合はこちら ▼ログインでお困りの場合 パスワードを忘れてしまった場合

・その他、ログインについての質問

先ほど入力したメールアドレス宛に件名「GIGAZINE無料メンバー登録のメールアドレスの確認」というメールが送信されているので、「メールアドレスを確認するには、次のリンクをクリックしてください。」の部分にあるリンクをクリックして、認証を完了してください。

メールが届いていなければ、この直下にある「確認メールを再送信する」をクリックしてください。 確認メールを再送信する