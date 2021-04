2021年04月05日 11時00分 ゲーム

約7300万円で未開封の「スーパーマリオブラザーズ」が落札、ゲームの「史上最高落札額」を大きく更新



全世界で約4000万本超を売上げ長らく「世界で一番売れたゲーム」として知られてきたファミリーコンピュータ向けの横スクロールアクションゲーム「スーパーマリオブラザーズ」の未開封品が、オークションハウスのHeritage Auctionsで66万ドル(約7300万円)で落札されました。約7300万円という落札価格は、これまでの「単一のゲームソフトの史上最高額」だった15万6000ドル(約1600万円)を大きく塗り替えるものです。



Super Mario Bros. - Wata 9.6 A+ Sealed [Hangtab, 1 Code, | Lot #93028 | Heritage Auctions

https://comics.ha.com/itm/video-games/nintendo/super-mario-bros-wata-96-a-sealed-hangtab-1-code-mid-production-nes-nintendo-1985-usa/a/7242-93028.s?type=bidnotice-tracked-dailystatus





Super Mario Bros. Sells for $660,000 at Heritage Auctions, Smashing World Record

https://www.ha.com/heritage-auctions-press-releases-and-news/super-mario-bros.-sells-for-660-000-at-heritage-auctions-smashing-world-record.s?releaseId=4135



Sealed Super Mario Bros. shatters record with $660,000 auction sale | Ars Technica

https://arstechnica.com/gaming/2021/04/sealed-super-mario-bros-shatters-record-with-660000-auction-sale/



Sealed Super Mario Bros. sells for $660,000, shattering record for most expensive game ever - The Verge

https://www.theverge.com/2021/4/2/22364245/super-mario-bros-most-expensive-game-ever-record-sealed-auction



今回落札された「スーパーマリオブラザーズ」の価格が高騰したのは、保存状態の良さと「ソフト自体の希少性」が理由です。「スーパーマリオブラザーズ」自体の販売は1985年から始まりましたが、1986年前期以前と1987年以降に販売されたものは、「シールで封をされたパッケージ」である一方、今回出品されたものは1986年後期にのみ製造された「透明フィルムで完全密閉されたパッケージ」という希少ロットの品。さらに保存状態が極めて良好だったことから、Heritage Auctionsのビデオゲーム部門責任者であるValarie McLeckie氏が「同じパッケージで同じ保存状態のものを探すというのは、砂漠の中で1本の針を探すようなもの」とまで評した一品でした。



実物の画像が以下。パッケージ全体を包む透明フィルムに傷はなく、未開封品であることが示されています。





裏側はこんな感じ。専門家の鑑定によると、パッケージ下部に記載された「Game Pak NES-GP」という一文も特に珍しいものとのこと。この「Game Pak NES-GP」という一文は1986年に販売されたファミリーコンピュータゲームのパッケージには基本的に存在しない上に、1987年以降は「NINTENDO ENTERTAINMENT SYSTEM」という商標マークが入るようになったことから、この一品の希少性を高めるポイントとして特記されています。





Heritage Auctionsによると、出品者は匿名希望の人物ですが、この商品について「1986年にクリスマスプレゼントとして購入したものの、オフィスの机の中に入れてそのまま完全に忘れていた品」というエピソードを明かしています。



これまでに記録されたゲームソフトの最高落札価格は、2020年11月に落札された「スーパーマリオブラザーズ3」の15万6000ドル(約1600万円)という額だったため、今回落札された「スーパーマリオブラザーズ」は大きく記録を塗り替えるものでした。



1600万円超で未開封の「スーパーマリオブラザーズ3」が落札、単一のゲームソフトの史上最高額を更新 - GIGAZINE





今回の落札価格のうち、55万ドル(約6080万円)が出品者へ、11万ドル(約1210万円)がHeritage Auctionsへわたる予定です。