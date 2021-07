2021年07月12日 10時06分 ゲーム

1億7000万円で「スーパーマリオ64」未開封品落札、単一ゲームソフトの史上最高額を大幅に更新



1996年にNINTENDO64向けに発売されたアクションゲーム「スーパーマリオ64」の未開封品がヘリテージ・オークションに出品され、現地時間の2021年7月11日に156万ドル(約1億7000万円)で落札されました。これは単一のゲームソフトの落札価格としては史上最高額となります。



今回単一のゲームソフトの史上最高落札額を更新した未開封品の「スーパーマリオ64」は、ゲームの品質や状態を査定するWata Scaleで、「9.8」(10が最高評価)と評価された超美品です。ヘリテージ・オークションによると、未開封でこれほどきれいな状態に保たれている「スーパーマリオ64」は世界に5つ未満しか存在していないとのこと。





なお、「単一のゲームソフトの史上最高落札額」は近年急騰しており、2020年11月の時点では1600万円だったのが、2021年4月には7300万円になり、2021年7月9日には未開封の「ゼルダの伝説」が87万ドル(約9600万円)で落札されたばかりでした。



約9600万円で未開封の「ゼルダの伝説」が落札、単一のゲームソフトの史上最高額がまたもや更新される - GIGAZINE





海外メディアのMashableは、「過去1年間でエスカレートし続けるゲームソフトの史上最高落札額は、史上最高額を更新するために競っているかのようで、これはまるで子どもが行うおしっこ飛ばし競争のようです」と記しました。



ゲームメディアのKotakuも、「古いゲームにこれだけの金額が支払われているということは、私の気分を悪くさせます。これらの金額を使えば世界中の人々を助けるために何ができるのかを想像することしかできません」と記し、人気を集めるレトロゲームのオークションに苦言を呈しています。



なお、落札価格の20%は手数料としてヘリテージ・オークションに支払われることとなります。