1200万円超で未開封のスーパーマリオブラザーズが落札される、単一のゲームソフトの落札額としては過去最高に

1985年にファミリーコンピュータ向けに登場した「スーパーマリオブラザーズ」の未開封品が、インターネットオークションで11万4000ドル(約1200万円)で販売されました。単一のゲームソフトの落札額としては過去最高額となります。



Super Mario Bros. - Wata 9.4 A+ Sealed [Hangtab, 3 Code, | Lot #93028 | Heritage Auctions

https://comics.ha.com/itm/video-games/super-mario-bros-wata-94-a-sealed-hangtab-3-code-mid-production-nes-nintendo-1985-usa/a/7231-93028.s



A Sealed Copy of Super Mario Bros. Just Sold for a World-Record Setting $114,000 - IGN

https://www.ign.com/articles/a-sealed-copy-of-super-mario-bros-just-sold-for-a-world-record-setting-114000



アメリカのオークションハウスであるHeritage Auctions上で、未開封のスーパーマリオブラザーズが11万4000ドルで落札されました。今回オークションに出品されたのは1985年にアメリカで販売されたスーパーマリオブラザーズの初期生産版です。パッケージはコレクター向けのゲームグッズを取り扱い製品状態などを公平に評価するWataGamesにより、製品状態は10段階中「9.4」、パッケージの品質は「A+」(CからA++までの7段評価で上から2番目)と評価されています。



A sealed copy of Super Mario Bros. just sold at auction for $114,000, which is a new record for the sale of a single game. Bet the owners of the $100,000 one, which is an earlier printing, feel great today. pic.twitter.com/lVdcla8d19