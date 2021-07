2021年07月12日 11時13分 モバイル

未発表のSamsungの新製品画像が大規模流出、折り畳み式スマホの「Galaxy Z Fold 3・Flip 3」やスマートウォッチ「Galaxy Watch 4」など



これまで数々のスマートフォンなどの情報を発表前にリークしてきた実績を持つエヴァン・ブラス氏が、Samsungから発売される予定のスマートフォン・スマートウォッチ・イヤホンの360度画像をリークしました。Samsungは2021年8月11日に新製品の発表イベントを行うものとみられており、この件を報じた海外メディアのThe Vergeは「イベントが台無しになった可能性がある」と報じています。



Huge leak indicates that Samsung’s next Galaxy Unpacked may bring new foldables, smartwatches, and earbuds - The Verge

https://www.theverge.com/2021/7/11/22572858/samsung-galaxy-unpacked-2021-leak-evan-blass-galaxy-z-fold-flip-3-s21-fe-watch-4-buds-2-date



以下がリークされた横開きの折り畳み式スマートフォン「Galaxy Z Fold 3」のホワイトモデル。色はホワイトに加え、グリーンとブラックもリークされています。





続いて、以下がリークされた縦開きの折り畳み式スマートフォン「Galaxy Z Flip 3」のパープルモデル。色はパープルに加え、ブラック、ゴールド、グリーンです。





そして、以下がGalaxy S21の廉価モデルとされている「Galaxy S21 FE」のホワイトモデル。色はほかにライトイエロー、パープル、ブラックがリークされています。





以下はSamsungの新しいスマートウォッチ「Galaxy Watch 4 Classic」とみられるリーク画像。

ブラック、シルバーもリーク済み。





同じくスマートウォッチの「Galaxy Watch Active 4」とみられるデバイス。色はシルバーに加え、ダークグリーン、ホワイト、ピーチ、ブラックも。





最後は、ワイヤレスイヤホンの「Galaxy Buds 2」です。色はイヤホンおよびケースの内側がゴールドのタイプのほか、パープルとホワイトがリークされました。





Samsungは2021年6月、「今夏後半に新製品の発表イベントを行う」と述べており、イベントの具体的な日付はブラス氏やリーカーのトロン氏らにより「東部標準時の2021年8月11日10時(日本時間8月12日0時)」の可能性があると伝えられていました。Samsungは今回リークされた製品の情報を公式に発表してはいませんが、リークによりイベントの目玉が全て明らかになってしまった可能性があります。