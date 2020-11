1600万円超で未開封の「スーパーマリオブラザーズ3」が落札、単一のゲームソフトの史上最高額を更新

1988年に任天堂が発売したファミリーコンピュータ向けの横スクロールアクションゲームである「 スーパーマリオブラザーズ3 」の未開封品が、オークションハウスの Heritage Auctions 上で15万6000ドル(約1600万円)で落札されました。単一のゲームソフトの落札額としては過去最高額となります。 Super Mario Bros. 3 - Wata 9.2 A+ Sealed ["Bros." Left, First | Lot #93032 | Heritage Auctions https://comics.ha.com/itm/video-games/nintendo/super-mario-bros-3-wata-92-a-sealed-bros-left-first-production-nes-nintendo-1990-usa-we-re-often-amazed/a/7236-93032.s Unopened Copy of Super Mario Bros. 3 Fetches for $156,000, Breaking Record | PCMag https://www.pcmag.com/news/unopened-copy-of-super-mario-bros-3-fetches-for-156000-breaking-record 現地時間の2020年11月20日(金)早朝に、未開封品の「スーパーマリオブラザーズ3」が15万6000ドルで落札されました。オークションで販売された単一のゲームソフトの落札額としては、史上最高額となります。落札された「スーパーマリオブラザーズ3」は、コレクター向けのゲームグッズを取り扱い、製品状態などを公平に評価する WataGames から、製品状態は10段階中「9.2」、パッケージの品質は「A+」(CからA++までの7段評価で上から2番目)と評価されています。

・関連記事

1200万円超で未開封のスーパーマリオブラザーズが落札される、単一のゲームソフトの落札額としては過去最高に - GIGAZINE



1100万円以上で落札された未開封の「スーパーマリオブラザーズ」は何が激レアなのか? - GIGAZINE



任天堂とソニーの幻のゲーム機「Nintendo PlayStation」がオークションでついに落札 - GIGAZINE



200本しかないレアなファミコンソフトの未開封品に1100万円以上の値が付く - GIGAZINE



約1000万円で落札された任天堂の幻のゲームのその後とは? - GIGAZINE



2020年11月22日 15時30分00秒 in ゲーム, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.