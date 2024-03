2024年03月26日 11時06分 モバイル

約2000万円で未開封の初代iPhoneがオークションで落札される、価格が高騰する要因は?



2007年6月に発売された初代iPhoneの新品未開封品が、インターネットオークションで13万27.20ドル(約1970万円)で落札されました。



Original 4GB iPhone shows up for auction

https://appleinsider.com/articles/24/03/11/another-factory-sealed-original-iphone-hits-the-auction-block



Sealed 4GB original iPhone sells for more than $130,000

https://appleinsider.com/articles/24/03/25/yet-another-sealed-4gb-original-iphone-brings-in-over-100000-at-auction



2024年3月中旬に、オークションハウスのLCG Auctionsが運営するインターネットオークションサイトに、新品で未開封の初代iPhone 4GBモデルが出品されました。



初代iPhoneは2007年6月29日に4GBと8GBのラインナップで発売されましたが、4GBモデルは2カ月後の9月5日に販売が終了したため希少です。開始価格は1万ドル(約150万円)に設定されましたが、OCG Auctionsは過去の実績から、10万ドル(約1500万円)以上での落札になると予想していました。



出品された初代iPhoneは非常に状態がよく、化粧箱の8つの角のうち7つがきれいな状態となっており、色褪(あ)せや凹みもありません。





この初代iPhoneは、最終的に13万27.20ドルで落札されました。



Lot # 6: Original 2007 Apple iPhone Factory Sealed (1st Release, 4GB) - LCG Auctions

https://auction.lcgauctions.com/bids/bidplace?itemid=1519





なお、2023年7月には未開封状態の2007年製初代iPhoneの4GBモデルがインターネットオークションで19万ドル(約2900万円)超で落札され、2023年10月には未開封の初代iPhoneの4GBモデルが13万3435ドル(約2020万円)で落札されています。



初代iPhoneの4GBモデルが約2600万円で落札される - GIGAZINE





一方、未開封の初代iPhoneの8GBモデルは3万7663ドル(約570万円)で落札されており、4GBモデルと比べると落札価格が非常に安くなることがわかります。