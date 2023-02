未開封の初代iPhoneが史上最高額の約850万円で落札される

2007年に発売されたAppleの初代iPhoneで「工場出荷状態から未開封のまま」という新品同様のものがオークションに出品され、iPhoneとしては史上最高額となる6万3000ドル(約850万円)以上で落札されました。 Sealed Original iPhone Sells for Over $63,000 at Auction - MacRumors https://www.macrumors.com/2023/02/20/sealed-original-iphone-sells-for-over-63000/ 初代iPhoneは2007年1月に発表されました。液晶ディスプレイは3.5インチスクリーンで厚さは11.6mm。搭載されているカメラは2メガピクセルで、ストレージは8GBでした。 アップル、ついにネット接続可能な携帯電話「iPhone」を発表 - GIGAZINE

2023年02月21日 11時08分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1i_yk

