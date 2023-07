初代iPhoneの4GBモデルが約2600万円で落札される

・関連記事

未開封の初代iPhoneが史上最高額の約850万円で落札される - GIGAZINE



Appleロゴ入りの「Lucky you.」ステッカーが貼られた初代iPhoneがオークションに出品され530万円で落札される - GIGAZINE



未開封の初代iPhoneが約500万円で落札される - GIGAZINE



約1億円でジョニー・アイブのデザインした真っ赤なMac Proが落札される - GIGAZINE



2023年07月18日 12時00分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.