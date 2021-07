2021年07月11日 15時00分 ゲーム

約9600万円で未開封の「ゼルダの伝説」が落札、単一のゲームソフトの史上最高額がまたもや更新される



1986年2月にファミリーコンピュータ向けのソフトとして発売された「ゼルダの伝説」の未開封品が、2021年7月9日(金)にヘリテージ・オークション上で87万ドル(約9600万円)で落札されました。87万ドルという金額は単一のゲームソフトの落札価格としては史上最高額となります。



世界最大のオークショニアであるヘリテージ・オークションが、ゼルダの伝説シリーズの1作目となる「ゼルダの伝説」の未開封品のオークションを実施しました。このカートリッジは87万ドルで落札され、単一のゲームソフトの落札額としては史上最高額を更新することとなっています。





なお、2020年9月にも「ゼルダの伝説」の未開封品がオークションに出品されたことがありますが、その際の落札額は5万400ドル(約550万円)でした。今回落札された「ゼルダの伝説」は、2020年9月に落札された未開封品の17倍の価格で落札されたわけですが、何がそれほど希少価値を高めたのでしょうか。



今回落札された「ゼルダの伝説」は、ゲームの品質や状態を査定するWata Scaleで、「9.0A」(10が最高評価)と評価されています。また、今回の「ゼルダの伝説」は1987年後半の数カ月間しか製造されなかった珍しいものであったそうです。そのため、ヘリテージ・オークションは商品説明欄に「このカートリッジは入手可能な『ゼルダの伝説』の中で最も古いものです」と記しており、現存する「ゼルダの伝説の未開封品」の中でも最も古いものである点をアピールしています。





これまでの「単一ゲームソフトの史上最高落札額」は、2021年4月に落札された未開封のスーパーマリオブラザーズの66万ドル(約7300万円)でした。



約7300万円で未開封の「スーパーマリオブラザーズ」が落札、ゲームの「史上最高落札額」を大きく更新 - GIGAZINE





なお、今回の落札価格のうち20%は手数料としてヘリテージ・オークションに支払われることとなります。