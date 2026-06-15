2026年06月15日 13時28分 ゲーム

4.8億円で未開封の「スーパーマリオブラザーズ」が落札される、ゲームソフトの史上最高落札額を大幅に更新



1985年に発売された「スーパーマリオブラザーズ」の美品がインターネットオークションに出品され、300万ドル(約4億8000万円)で落札されました。これにより単一ゲームソフトの史上最高落札額が更新されました。



Super Mario Bros. - PSA 9.6 A++ Sealed [Gloss Sticker, Second | Lot #28025 | Heritage Auctions

https://comics.ha.com/itm/video-games/nintendo/super-mario-bros-psa-96-a-sealed-gloss-sticker-second-production-with-control-deck-nes-nintendo-1985-usa/a/7453-28025.s



Highest-Graded Super Mario Bros. Sells for Record $3 Million at Heritage Auctions

https://www.ha.com/heritage-auctions-press-releases-and-news/highest-graded-super-mario-bros.-sells-for-record-3-million-at-heritage-auctions.s?releaseId=5484



Super Mario Bros. Copy Sells for $3 Million at Auction

https://www.ign.com/articles/super-mario-bros-copy-sells-for-record-breaking-3-million-at-auction



2026年6月12日、ヘリテージオークションで未開封のスーパーマリオブラザーズが300万ドルで落札されました。この未開封のスーパーマリオブラザーズは、第2生産ロットで生産されたもので、世界標準のグレーディング基準であるPSAで「9.6 A＋＋」と評価されたものでした。





1986年初頭に発売されたものであることを示す特徴的な光沢のあるステッカーが貼られているという点で、非常に希少です。光沢ステッカー形式は1986年初頭に採用されていて、今回のステッカーは1985年10月のテスト市場向けに販売されたゲームソフトにのみ貼られていた「マットステッカー」の後継に当たるものです。任天堂がゲームソフトをプラスチックの包装で封印するようになる前に製造されたステッカー封印版は、厚紙表面が露出し、傷が付きやすい黒いパッケージデザインのため、40年後の現在において高評価品を入手することは極めて困難となっています。



また、未開封の第1生産ロット分のスーパーマリオブラザーズは存在しません。「第2生産ロット分の光沢ステッカーつき未開封スーパーマリオブラザーズ」は世界に3つしか存在せず、今回落札されたものはこの3つの中で最も状態の良いものであったため、世界的に見ても非常に希少というわけ。



これまで「単一ゲームソフトの史上最高落札額」は、2021年に未開封のスーパーマリオブラザーズが記録した200万ドル(約3億2000万円)でした。



Punks, X-Men, Declarations, and some news...



🏆A NEW WORLD RECORD on Rally🏆



...w/ the $2,000,000 sale of our 1985 Super Mario Bros., marking the HIGHEST PRICE EVER PAID for a video game of any title.



Read more in todays New York Times (cc: @nytimes): https://t.co/mJzEcVMXuQ pic.twitter.com/segsfw6Jw9 — Rally (@OnRallyRd) August 6, 2021



ヘリテージオークションのゲーム販売責任者であるエヴァン・マジンギル氏は、「世界で最も重要なゲームが、この趣味の歴史において最も印象的な結果をもたらすのは当然のことです。このゲームはわずか数カ月前に新品のNESの中から発見されたばかりです。つまり40年近く手つかずの状態だったという驚くべき背景があり、その結果はさらに印象的なものとなっています」と語りました。



なお、おまけとして落札者には未開封のスーパーマリオブラザーズと一緒に見つかったNES本体も贈られたそうです。

